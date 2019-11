Von Uwe Caspar

»Zum Glück findet man im Internet mit seinen zahlreichen Quellen fast alles«, gibt die 57-Jährige bei ihrer Buchlesung im Rahmen der Verler Literaturtage Auskunft über die Entstehung ihres Romans »Fräulein Nettes kurzer Sommer«. Passenderweise liest Karen Duve im Droste-Haus vor. Denn in ihrem Buch steht die angehende Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff (1797 - 1848) als junge Frau im Mittelpunkt.

»Die Lesung heute ist eine glückliche Fügung und auch ein Geschenk für uns«, freut sich Droste-Haus-Leiter Karl-Josef Schafmeister über den prominenten Besuch zum 40-jäjhrigen Bestehens der Familien-Bildungsstätte. Namensgeber der Einrichtung war Hugo Wöstemeyer, ein »Kenner und Bewunderer« der zu ihren Zeiten verkannten Annette von Droste-Hülshoff.

Zwei Männer buhlen um die Gunst der jungen Annette

Karen Duve nimmt den Leser in ein entferntes Jahrhundert mit, das sie dank ihrer akribischen Vorarbeit ziemlich detailgetreu und mitunter humorvoll aus der Versenkung holt. Sehr hilfreich bei den intensiven Nachforschungen waren der Hamburgerin die im Internet aufgestöberte Korrespondenz und Tagebücher aus jener Epoche. Die Story: Zwei Männer buhlen um die Gunst der jungen Annette, die in den Augen ihrer Verwandten ein »störrisches Wesen und eine Nervensäge« sei.

Der bürgerliche Heinrich Straube, der im Kreis so renommierter Poeten wie Hoffmann von Fallersleben, Heinrich Heine oder den Grimm-Brüdern verkehrt, wird schon als angehender »neuer Goethe« gefeiert. Im Treibhaus küsst Heinrich erstmals seine Angebetete, Duve schreibt: »Ihr Puls hüpft gegen seine Handfläche.« Doch Straubes Traum von Ehe und Kindern mit Annette bleibt unerfüllt.

Die zierliche Dame indes kann sich auch nicht für den zweiten Liebhaber entscheiden: August von Arnswaldt sieht wesentlich attraktiver aus als sein verknallter Konkurrent. Annettes Eindruck von Straube fällt für diesen wenig schmeichelhaft aus. Sie spöttelt: Unter allen Dichtern aus seinem Umfeld sei Heinrich »der mit Abstand hässlichste« und würde auch noch »müffeln«.

»Wiesen, Wiesen, Wiesen«

Via Kutschfahrt, an der Arnswaldt, ein Onkel von Annette und einer der Grimms teilnehmen, gibt Karen Duve zudem einen Einblick in das damalige Westfalen. »Wiesen, Wiesen, Wiesen«, stöhnen die drei Passagiere, die in ihrer Kutsche kräftig durchgeschüttelt werden. Auch sehen die Reisenden »schmutzige Gasthäuser mit schwarzem Daumenabdruck auf den Betten«. Und zurück bleibt eine geknickte Annette. »Du bist nur für einen Augenblick unglücklich«, wird ihr Trost gespendet. Was zu ihrer Liebes-Depression geführt hat, darüber kann auch Duve nur spekulieren: »Es bleibt Annettes Geheimnis.«

Kein Geheimnis: Zum Abschied verrät die Schriftstellerin dem überwiegend weiblichen Publikum, dass sie wieder einen historischen Roman plane. Es gehe wahrscheinlich um Pferde und Österreichs Ex-Kaiserin Sissi.