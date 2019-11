Perspektivischer Blick auf das künftige DRK-Heim an der Österwieher Straße. Der Entwurf stammt vom Gütersloher Architekten Kai Beckmann. Er hat darauf geachtet, dass möglichst wenige der großen Bäume gefällt werden müssen.

Von Matthias Kleemann

Das Rote Kreuz wird mit seinem DRK-Heim vom bisherigen Standort an der Bahnhofstraße 42 auf die gegenüberliegende Seite an der Österwieher Straße ziehen. Ein Erbbauvertrag mit der Stadt über das Grundstück an der Bahnhofstraße wird aufgehoben.

Das neue Grundstück überlässt die Stadt dem DRK-Ortsverein unentgeltlich und errichtet dort ein Gebäude, über das ein Nutzungsvertrag mit der Stadt abgeschlossen wird. Grund und Ziel dieser Transaktion ist die Errichtung eines Wohnheims für junge Menschen mit Behinderung auf dem jetzigen Grundstück an der Bahnhofstraße.

Dafür konnte die KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH als Investor gewonnen werden. Betrieben werden soll das Haus vom Wertkreis Gütersloh. Bereits seit 2006 führt die Stadt Gespräche in dieser Angelegenheit.

Baubeginn im Frühjahr 2020

Doch zunächst muss das DRK-Heim auf der anderen Straßenseite bezugsfertig sein. Die Stadt rechnet mit einem Baubeginn im Frühjahr 2020. Die Kosten für den Neubau werden mit 1,6 bis 1,9 Millionen Euro veranschlagt.

Im Vorfeld der Entscheidung hatte es heftige Diskussionen gegeben. Das neue Grundstück beherbergt ein kleines Wäldchen. Mehrere Anlieger setzten sich für den Erhalt des Wäldchens ein. Da nicht das komplette Grundstück benötigt wird, konnte diesem Wunsch zum Teil nachgekommen werden. Zumindest die großen Bäume, meist Eichen, bleiben stehen.

Erster Beigeordneter Heribert Schönauer stellte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag den Vertrag vor. Das hatte er auch bereits während einer Versammlung des DRK-Ortsvereins gemacht. Schönauer führte aus, dass man sich bemüht habe, alle Eventualitäten zu berücksichtigen. Beteiligt wurden auch der Kreisverband des Roten Kreuzes und ein Steuerberater. Alles sei einvernehmlich beschlossen worden.

Rotes Kreuz nutzt Gebäude unentgeltlich

Der Erbbauvertrag wird aufgehoben. Das neue Gebäude auf dem 1049 Quadratmeter großen Grundstück wird von der Stadt errichtet. Das DRK darf es dann unentgeltlich nutzen. Der Vertrag, der weitgehend so ausgestaltet ist wie ein Mietvertrag, sieht eine Nutzungsdauer von zunächst 50 Jahren vor, die dann um jeweils 20 Jahre verlängert werden kann.

Genau ist festgehalten, wer wofür zuständig ist. Beispielsweise kümmert sich die Stadt um Wartung und Pflege der großen Bäume auf dem Grundstück. Eine gewerbliche Nutzung ist ausgeschlossen. Erlaubt ist eine Nutzung durch den Blutspendedienst, den Katastrophenschutz und den Hospizverein. Außerdem soll das Gebäude gegebenenfalls als Wahllokal genutzt werden dürfen.

»Der Verwaltung ist es gelungen, alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Das ist wirklich gute Arbeit. Das ist ein Meisterstück« sagte Peter Heethey (SPD). Johannes Wilke (Grüne) begrüßte es, dass die Zahl der zu fällenden Bäume auf ein Minimum begrenzt werden konnte.