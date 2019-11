Knisternde Spannung: Ulrike Bliefert liest im Forum des Rathauses aus ihrem aktuellen Thriller »Die Samariterin«. Tief lässt die Autorin und Schauspielerin die Zuhörer in menschliche Abgründe eintauchen. Foto: Uschi Mickley

Von Uschi Mickley

Verl (WB). Was bringt eine junge, schüchterne Frau dazu, sich ausgerechnet auf einen verurteilten Gewaltverbrecher einzulassen? Auch wenn diese Frage am Freitagnachmittag nicht in Gänze geklärt werden konnte, hat die packende Lesung von Ulrike Bliefert einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.