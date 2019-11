Von Jan Hermann Ruthmann

Verl (WB). Bald ist sie da: Die schönste Zeit des Jahres. Mit dem Advent startet auch die Saison der Weihnachts- und Adventsmärkte. Am zweiten Adventswochenende, vom 6. bis 8. Dezember, findet wieder der Verler Adventsmarkt rund um die St. Anna-Kirche statt. 16 Vereine werden dort ihre Stände haben.

Die Besucher dürfen sich auf allerhand Leckereien freuen. Der Imkerverein bietet Met, Honig und Kerzen an. Für Heißgetränke sorgen die Schützengilde, die DLRG, der Rotary Club und die Kolpingfamilie Sürenheide. Am Stand der Gesamtschule Verl kann man Basteleien kaufen. Die Ugandahilfe bietet in diesem Jahr Crêpes, Kissen, Körnerkissen und Schlüsselanhänger. Bei kalten Temperaturen wird die Feuerzangenbowle der Ugandahilfe besonders gut tun. Freunde der Handwerksarbeit werden bei der Kfd St. Anna fündig.

Auch kulinarisch wird einiges auf dem Verler Adventsmarkt geboten. Die Musiker des Jugendorchesters servieren Kassler-Brötchen, die St.-Georg-Schützen aus der Sürenheide bieten Bratwurst und Pommes an. Bei der diesjährigen Abistufe gibt es zwei verschiedene Suppen. Die evangelische Kirchengemeinde backt Quarkbällchen. Am Stand der Messdiener St. Anna gibt es Waffeln, Minidonuts und Punsch. Erstmals ist der Caritas-Warenkorb in diesem Jahr vertreten, er bietet Waffeln und Punsch an. Wer auch bei kaltem Wetter nicht auf kalte Getränke verzichten möchte, ist am Stand der Gilde-Sportschützen bestens aufgehoben. Der Heimatverein schenkt Kaffee aus.

Der Nikolaus kommt

An allen drei Tagen gibt es ein umfassendes musikalisches Programm. Am Freitag startet um 17 Uhr das Schülerorchester des Musikvereines. Um 19.30 Uhr singt der katholische Gospelchor »S(w)inging Voices«. Ab 20.30 Uhr spielen die Jagdhornbläser. Das Jugendorchester des Musikvereins gibt ein Platzkonzert am Samstag um 19.30 Uhr. Am Sonntag kommt um 16 Uhr der Nikolaus und hat Überraschungen für die Kinder dabei. Ab 17.30 Uhr spielt der Musikverein Verl.

Besonders hervorzuheben ist, dass beim Verler Adventsmarkt keine gewerblichen Verkäufer vertreten sein werden. Die Erlöse fließen in vollem Umfang in die Kassen der Vereine und bleiben so in der Stadt.

Der Verler Adventsmarkt hat am Freitag und Samstag, 6. und 7. Dezember, jeweils von 16 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 8. Dezember, können die Besucher dort von 14 Uhr bis 19 Uhr eine schöne Zeit verbringen. An jedem Abend läuten die Turmbläser den Ausklang ein.