In der Pause hat sich Elena Uhlig (rechts) eine Dreiviertelstunde Zeit genommen, um Bücher zu signieren – unter anderem für den Senior-Chef Hans Beckhoff und seine Frau Hanna. »Dass ich das noch erleben darf«, sagte er schmunzelnd. Foto: Dunja Delker

Von Dunja Delker

Verl (WB). Verl ist gar nicht so ein Niemandsland, wie es für Großstädter auf den ersten Blick scheint. Verl hat ein tolles Hotel, einen gut sortierten Dessous-Laden und ein Möbelhaus, in dem sich perfekt Accessoires für ein Ferienhaus auf Langeoog kaufen lassen.

Das meint zumindest Schauspielerin Elena Uhlig, die am Freitag im Rahmen der Literaturtage in der Möbelzentrale Beckhoff aus ihrem Buch »Doch, das passt. Ich habe es ausgemessen« gelesen hat. Die 44-Jährige (»Alles auf Zucker«, »Der Junge muss an die frische Luft«) hat vier Kinder mit Fritz Karl, ebenfalls Schauspieler (Die Krupps, Männerherzen). Aus dieser Beziehung gibt es viel zu erzählen, so dass sie nach »Mein Gewicht und ich« mit Geschichten über einen vom Lebensgefährten verordneten Personal-Trainer und »Qualle auf Malle« über Familienurlaube jetzt das Buch über den alltäglichen Einrichtungswahn geschrieben hat.

»Die haben sogar Körbchengröße F«

Doch Elena Uhlig hat den 200 Zuhörern zunächst von ihrer Anreise zu erzählen. In München stellt sie eine Minute vor Abfahrt fest, dass sie im falschen Zug sitzt. In Bielefeld freut sie sich über Blumentöpfe auf dem Bahnsteig und in Verl ist sie nicht nur ganz begeistert vom Hotel Wunnerswat, dessen Namen sie nicht auf die Reihe bekommt. Ebenso begeistert erzählt sie vom Dessous-Laden Ohlala (»Die haben sogar Körbchengröße F«) und schwärmt von den BHs und vom Shape-Unterhemd, dass ihren Körper formt.

Ohnehin ist Uhlig ein Fan inhabergeführter Geschäfte (»Man darf nicht im Internet bestellen. Das ist gar nicht haptisch. Außerdem kommen dann nicht so tolle Kerle und bauen auf«). Die Einrichtungs-Queen wusste vor ihrer Anreise gar nicht, dass sie in einem Möbelhaus lesen würde und war mehr als begeistert (»Ich finde, ein Möbelhaus beruhigt. Da sieht man: So schön aufgeräumt kann das sein.«).

Uhlig ist amüsant und authentisch, sympathisch und selbstironisch: Sie quatscht 20 Minuten drauf los, bevor sie aus ihrem Manuskript liest, sie plaudert und erzählt, als würde sie bei Freunden auf dem Sofa sitzen. Apropos Sofa: Die haben Familie Beckhoff-Schnathmann und ihr Team so arrangiert, dass in der Ausstellungshalle Stuhlreihen für 200 Zuhörer Platz finden – auf hauseigenen, teils noch mit Preisschildern versehenen Sitzgelegenheiten.

Fritz Karl mag den »Möbel-Schweden« nicht

Beim Zuhören erfährt das Publikum, dass sich das Schauspielerpaar mit »Frau Uhlig« und »Herr Karl« anspricht, dass sie gerne shoppt und gerade in ein Ferienhaus auf Langeoog investiert hat, für das sie bei Beckhoff Teppiche aussuchen möchte. Es erfährt, dass Fritz Karl den »Möbel-Schweden« nicht mag, und befürchtet, dass seine Lebensgefährtin zu viel ausplaudert.

Uhlig kann nicht nur über ihren Mann lachen, sie nimmt auch sich selbst aufs Korn (»Ich habe bei Ohlala einen Bademantel in Größe 48 gekauft. Da blitzt nichts durch.«). Beim Publikum erntet sie nicht nur dafür herzhafte Lacher, sondern auch für Anekdoten über die Anrichte, die per Traktorschaufel über den Balkon in die Wohnung gehievt werden soll, oder den Sohn, der beim Programmieren des Fernsehens das »2DF« sucht (»Jetzt ist Schluss mit Netflix«).

Elena Uhlig kommt so gut an, weil sie ist wie du und ich: Sie versteckt Schokolade im Kleiderschrank vor den Kindern und kann von den schönen Dingen nicht genug haben (Karl: »Wir haben zu viel Geschirr.« Uhlig: »Nein, wir haben nur nicht den richtigen Schrank.«) Sie kann alles gut gebrauchen – vor allem den Zollstock, den ihr Elke Hänel von der Stadt mit auf den Weg gibt. Den nimmt sie mit nach Langeoog.