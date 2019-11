Von Manuela Fortmeier

Verl (WB). »Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss an den Bühlbusch gehen, so viele da, wunderbar«, begrüßen die Erstklässler unter der Leitung von Markus Hanisch die Eltern und Besucher mit einem Lied. Auch in der 17. Auflage hat der Creativmarkt des Fördervereins Bühlbuschschule am Wochenende nichts an Attraktivität eingebüßt – im Gegenteil.