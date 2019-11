Zusammen freuen sie sich auf viele Besucher und laden zur vierten Mal in das kreative Weihnachtshaus ein. Von links: Andrea Ridderbusch, Martina Naumann, Christine Schmees, Mareen Viereck, Carola Dammann und Angela Gonzalez. Foto: Manuela Fortmeier

Von Manuela Fortmeier

Verl (WB). Nach der gelungenen Premiere im Jahr 2016 und den erfolgreichen Veranstaltungen in den vergangenen beiden Jahren laden Andrea Ridderbusch, Carola Dammann, Christina Schmees, Mareen Viereck, Angela Gonzalez und Martina Naumann in diesem Jahr bereits zum vierten Mal zum kleinen Weihnachtsmarkt »Kreatives Weihnachtshaus« am Kötterhaus ein.