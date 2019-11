Von Andreas Berenbrinker

Fast wären Martin Brambach und seine Ehefrau Christine Sommer einem alt bekanntem Problem zum Opfer gefallen, sie wären beinahe in Werl und nicht in Verl gelandet. Gut, dass die sich perfekt ergänzenden Schauspieler und Partner doch noch den richtigen Weg gefunden haben. Denn mit ihrem Kammerspiel zu »Love Letters« des amerikanischen Autors Albert Ramsdell Gurney holten sie die Zuschauer am Ende von den Sitzen. »So einen lang anhaltenden Applaus hat es während der Literaturtage noch nie gegeben«, sagte Elke Hänel vom Organisationsteam der beliebten Reihe.

Es geht um ganz viele Gefühle

In »Love Letters« schreiben sich die beiden Protagonisten Andy und Melissa lediglich Briefe und Postkarten. Martin Brambach und Christine Sommer lesen diese Briefe vor, im Kopf entsteht ein wahrer Spielfilm. In den Briefen geht es um ihre Kindheit, Jugend, das Erwachsenwerden und auch den Tod. Die unterschiedlichen Charaktere von Andy und Melissa werden immer wieder deutlich. Während Andy besonnen, meist ruhig, überaus ausführlich und detailliert schreibt, schreibt Melissa ihre Zeilen impulsiv, aus einer Laune heraus, sogar wild und ungestüm.

In den Briefen – Andy und Melissa leben an verschiedenen Orten – geht es um Probleme in der Schule, die erste Liebe, Eifersucht, Sex und ganz viele Gefühle. Die beiden Leben der Protagonisten laufen auseinander. Während Andy Karriere macht, Jura studiert und schließlich für die Republikaner in den Senat einzieht und eine Familie gründet, versinkt die labile Melissa im Alkohol, landet in Entzugskliniken sowie Psychiatrien und stirbt am Ende einen frühen Tod. Die geschriebenen Briefe sind oft voller Enttäuschung, Trauer, Angst, manchmal werden Briefe auch über Wochen und Monate gar nicht beantwortet. Aber Andy und Melissa finden immer wieder zueinander und haben im gestandenem Alter eine heiße Affäre von der niemand etwas erfahren darf.

Hochzufrieden

Martin Brambach und Christine Sommer gehen in ihren Rollen auf, als ob sie maßgeschneidert wären. Hier der wortgewandte, ruhige und fast schon spießige Andy alias Brambach, dort die aufgewühlte, alberne, aber auch verletzliche Powerfrau Melissa. Um das Publikum in den Bann zu ziehen reichen Mimik und Gesten, die mal klein wie bei Brambach oder ausufernd wie bei Christine Sommer zu beobachten sind. Während des Stücks gibt es Lacher oder Schmunzler, verständnisvolle Blicke und Nicken während der Erzählungen der großen und weniger großen Probleme von Andy und Melissa und am Ende auch andächtiges Schweigen als Andy einen Brief an die Angehörigen der verstorbenen Melissa schreibt.

Martin Brambach und Christine Sommer geben sich auch nach dem Stück volksnah, herzlich und gut gelaunt. Besonders die gebürtige Österreicherin Sommer füllt mit ihrer sehr guten Laune und ihrer Erscheinung den Saal aus. Bei Martin Brambach bemerkte man den Schalk im Nacken, einen hintergründigen Humor, den man auch im Tatort aus Dresden erahnen kann.

PS: Elke Hänel zeigt sich zum Abschluss der 4. Verler Literaturtage hochzufrieden und erleichtert. Fast alle Veranstaltungen seien ausverkauft, die Resonanz überwältigend gewesen. »Einige Leute waren fast jeden Tag dabei«, lächelte Elke Hänel, die sich begeistert von den bekannten und weniger bekannten Künstlern zeigte. Neben dem krönendem Abschluss mit Martin Brambach und Christine Sommer seien gerade auch die intimeren Lesungen in kleineren Veranstaltungsorten und mit weniger Publikum toll gewesen. Elke Hänel kündigte an, dass ab jetzt die fünften Verler Literaturtage für das Jahr 2020 geplant werden.