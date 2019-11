E-Mobilität soll auch in Verl voran gebracht werden. Die CDU möchte das Ladesäulennetz verdichten, den Grünen schwebt die Unterstützung eines E-Carsharingangebots vor. Foto: dpa

Von Matthias Kleemann

Verl (WB). Der Haushalt für das kommende Jahr ist vor sechs Wochen eingebracht worden, in Kürze beginnen die Beratungen in den politischen Ausschüssen. Doch bereits jetzt liegt schon ein Stapel Anträge auf dem Tisch, denn die einzelnen Fraktionen haben sich im Vorfeld mit dem Zahlenwerk beschäftigt.

Vier Anträge hat die FDP-Fraktion formuliert, fünf sind es bei den Grünen, SPD und CDU bringen es sogar auf acht Anträge.

Vom allgemeinen Finanzwesen über den öffentlichen Personennahverkehr und das Klima bis zu Jugendthemen ist es ein bunter Strauß Sonderwünsche, über den in den kommenden Wochen abgestimmt werden muss. Hier ein kleiner Überblick:

Finanzen/Kommunales

Die FDP beantragt die Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes von 340 auf 320 Punkte. Die Stadt könne es sich leisten, die Bürger zu entlasten. Ferner beantragt die FDP die Schaffung einer zusätzlichen Stelle in der Bauverwaltung, um genug Kapazitäten bei der Ausweisung neuer Bau- und Gewerbegebiete zu haben. Schließlich schlagen die Freien Demokraten vor, das Geld, das für den Umbau der Schützenhalle im Haushalt steht und offenbar nicht mehr gebraucht wird, für den Neubau einer Aula im Schulzentrum zu verwenden.

Von der CDU kommt der Vorschlag, im Jahr 2029 eine Landesgartenschau in Verl auszurichten. Im kommenden Jahr soll eine Machbarkeitsstudie dazu nähere Daten liefern.

Die SPD beantragt, die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen zugunsten der Bürger zu ändern. Der städtische Anteil solle auf 30 Prozent erhöht, der Anteil der Anlieger auf 70 Prozent gesenkt werden.

Die Grünen wünschen sich eine kommunale Crowdfunding-Plattform und beantragen zu prüfen, was das kostet.

Stadtplanung

Die SPD möchte Dampf bei der Neugestaltung des Marktplatzes machen. Sie möchte im kommenden Jahr Pläne sehen.

Die Grünen hätten gerne einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich auf der Hauptstraße, von der Dorfmühle bis zur Mündung in die Paderborner Straße, um die Aufenthaltsqualität für Fußgänger zu verbessern.

Die CDU möchte Wartezonen für den Lkw-Verkehr in den Gewerbegebieten schaffen und regt Kooperationsgespräche mit den Unternehmen in den Gewerbegebieten an.

Verkehr

Die SPD beantragt, die Stadt möge ein Null-Euro-Ticket für den ÖPNV an Wochenenden und Feiertagen für ein Jahr zur Probe ausgeben. Damit könnten mehr Bürger bewegt werden, mit dem Bus zu fahren.

Die Grünen stellen den Antrag, die St.-Anna-Straße als Fahrradstraße auszuweisen, vor allem, weil dort sehr viele Schüler unterwegs sind. Außerdem soll die Stadt die Einrichtung und den Betrieb einer E-Car-Sharing-Dienstleistung finanziell unterstützen, indem die Stadt als »Ankerkunde« auftritt.

Die CDU möchte das Ladesäulennetz für E-Bikes und Elektroautos in der Stadt voranbringen. Dafür sollen entsprechende Geldbeträge im Haushalt vorgesehen werden.

Klima/Umwelt

Die SPD hätte gerne einen Waldschadensbericht im kommenden Jahr, um einen Überblick zu haben, welche Schäden in den vergangenen Jahren aufgetreten sind. Ferner soll die Stadtverwaltung prüfen, ob sie Unternehmen finanziell unter die Arme greifen kann, wenn diese ihre CO2-Emissionen reduzieren.

Die Grünen möchten den Bau weiterer Fotovoltaik-Anlagen forcieren. Bereit stehende Mittel sollen auch für städtische Bestandsgebäude genutzt werden können.

Für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners steht im Haushalt eine Summe von 45.000 Euro. Zuviel, sagt die CDU. 10.000 Euro seien ausreichend.

Jugend/Familie/Bildung

Die SPD beantragt die Einrichtung eines Jugendparlamentes. Das soll von der Stadtverwaltung geplant und umgesetzt werden. Die Elternbeiträge für Kindergärten sollen nach SPD-Vorstellung so verändert werden, dass die beiden unteren Einkommensstufen frei gestellt und Beiträge erst ab der dritten Stufe erhoben werden. Um einen Überblick zu bekommen, soll die Verwaltung einen Armutsbericht für Verl erstellen.

Die Grünen wünschen sich ein kostenloses Ein-Monat-Interrail-Ticket für zehn europainteressierte Jugendliche aus Verl. Damit könne der Europagedanke in der jungen Generation weiter entwickelt und vertieft werden.

Die CDU beantragt die Erhöhung der Mittel für Sportgeräte für den Breitensport von 10.000 auf 30.000 Euro. Ferner sollen für 20.000 Euro Spielgeräte, Wasserspender und Bäume für den Schulhof des Gymnasiums angeschafft werden. Schließlich werde ein Raumkonzept für die Rückkehr des Gymnasiums zu G9 gebraucht. Dafür sollen 5000 Euro eingestellt werden.