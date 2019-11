Von Alexandra Wittke

Die Stadt rüstete ihn neben Spaten auch mit Futter für die Klassensparschweine aus. Der letzte Sturm hat dem Waldstück hinter dem Sender Wildhandel ordentlich zugesetzt. Dort, wo normalerweise Verler Kindergärten und Schulen ihre Waldwochen verbringen, fehlen reihenweise Bäume. Reste der letzten Abholaktion liegen zudem kreuz und quer auf dem Waldboden.

Gar nicht so einfach für die Schüler, die Löcher für die Setzlinge in den nassen Boden zu graben. Hilfe gibt es von engagierten Vätern. Martin Lieder ist einer davon: »Meine Kinder nehmen schon bei den Naturfreunden in der Schule teil, die Baumpflanzaktion ist eine coole Sache. Da mache ich gerne mit.«

Was der Borkenkäfer anrichtet

Etwas weiter hinten erklärt Andreas Pickert gerade, was es mit dem Borkenkäfer auf sich hat. Der schadet dem Wald ebenfalls zunehmend. Die stattliche Eiche, auf die der Obmann für den Lernort Natur des Verler Hegerings deutet, zeigt bereits deutliche Spuren des kleinen Schädlings. Das Anpflanzen der Setzlinge gilt daher nicht nur dem Klimaschutz, wie Klimamanager Fabian Humpert den Schülern erklärt. Und mit Blick auf Borkenkäfer und zunehmende Stürme: »Das ist eine Klimafolgenanpassung«.

Überhaupt sei der Aufenthalt im Wald für die Kinder eine ideale Abwechslung zum Unterricht in den Klassen. »Alle sind aufmerksam und jeder packt mit an!«

Die Idee, das Waldstück mit Hilfe der Schüler aufzuforsten, hatte Andreas Pickert. Einmal die Woche ist der passionierte Jäger im Offenen Ganztag der Marienschule in Sachen Natur unterwegs. Der Ort für die Ausführung daher naheliegend: Dirk Wester-Ebbinghaus stellt den Verler Kindergärten und Grundschulen Teile seines Waldes kostenfrei für Waldwochen zur Verfügung. »Wir geben ihm damit auch ein bisschen was zurück«, so Pickert. Für die Busfahrt in den Holter Wald sorgte außerdem die Kreissparkasse Wiedenbrück. Für die Viertklässler ist die Pflanzaktion der Abschluss ihrer Projektarbeit im Sachkundeunterricht. Das einhellige Fazit: »Richtig cool!«

Dazu hat sicher auch die Geldspende beigetragen, die Fabian Humpert im Auftrag der Stadt in die Klassenkassen geben konnte.