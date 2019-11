Von Uwe Caspar

Verl-Kaunitz (WB). Großes Gegacker und viel Geschnatter: Die Ostwestfalenhalle in Kaunitz verwandelt sich an diesem Wochenende in ein riesiges Hühner-, Tauben-, Puten-, und Gänseareal. Insgesamt um die 1000 gefiederte Stars gibt es bei der Schau des ausrichtenden Geflügelzuchtvereins Kaunitz (GZV) zu bewundern.

»Damit sind wir kreisweit der größte Aussteller«, bemerkt Klubchef Stefan Grundmeier (44) stolz. Seit 14 Jahren führt er den GZV mit seinen mehr als 100 Mitgliedern. Schon am Miitwoch haben die Aufbauarbeiten begonnen – Grundmeier und seine fleißigen Kollegen stellten rund 250 Käfige und doppelt so viele Futternäpfe auf. Für die »Polsterung« der mobilen Ställe, die am Freitag von den Protagonisten der Schau bezogen und ab Samstagmorgen von einer 12-köpfigen Jury begutachtet und prämiert werden, sind Rapsstreu und ein Ballen Stroh geordert worden.

Unterteilt ist die traditionelle Gacker-Gala des GZV, die nur 2016 wegen der damals grassierenden Geflügelpest ausfallen musste (Grundmeier: »Das war ein harter Schlag für uns alle«), in zwei Aufstellungen. Bei der Lokalschau präsentieren sich um die 40 Mitglieder des Gastgebers mit knapp 500 ihrer prächtigsten Exemplare. »Weil es auf Weihnachten zugeht, haben wir unsere Käfig sternenförmig angelegt. Bei der Gestaltung lassen wir uns jedes Jahr etwas Neues einfallen«, erzählt Stefan Grundmeier.

Kampfhühner?

Zeitgleich gibt’s am Samstag (von 14 bis 19 Uhr, um 17 Uhr offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Michael Esken) und Sonntag (9 bis 16 Uhr) zwei nationale Schauen mit Gästen aus ganz Deutschland. Im Fokus steht dabei der Club der deutschen Ur- und Kampfhuhnzüchter mit 374 Artgenossen, während fünf weitere Aussteller ihre englische Groß- und Zwergkröpfer sowie 53 Tauben vorstellen.

Kampfhühner? Da denkt man sofort an Hahnenkämpfe, die sich in Asien großer Beliebtheit erfreuen. »Das machen wir natürlich nicht in Deutschland, allerdings sind die Kampfhühner hier auch keine Schmusetiere«, klärt Grundmeier auf. Niedlichster und kleinster Schau-Teilnehmer ist die Harlekin-Wachtel, die nur zwischen 50 und 60 Gramm wiegt. Rechtzeitig zur diesjährigen Schau hat eine Wachtel-Henne zwei Eier gelegt. Eine Attraktion für die jüngsten Besucher, die das Schlüpfen der Küken in der Brutmaschine live verfolgen können.

»Das Event ist unser Aushängeschild«, betont Grundmeier, dessen Verein im nächsten Jahr seinen 115. Geburtstag feiert. Und in zwei Wochen sind die Kaunitzer Geflügelzüchter selbst auf Reisen: Sechs Mitglieder präsentieren ihre Lieblinge bei der Superschau in Leipzig. Der Andrang war enorm. Stefan Grundmeier: »9000 Tiere wurden vom Veranstalter abgelehnt. zum Glück hatten wir früh genug gemeldet.«