Von Matthias Kleemann

Verl (WB). Der Weihnachtsbaum wird in diesem Jahr »nur« sieben Meter hoch sein, bedauert Hedwig Masjosthusmann, Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Sürenheide. Der trockene Sommer hat seinen Tribut gefordert, auch in der Schonung, aus der die Dorfgemeinschaft ihre Bäume beschafft.

Hoch genug, damit eine Leiter angestellt werden muss, ist das allemal, wenn die Schulkinder am kommenden Samstag, 30. November, zum Schmücken kommen. Holzsterne bringen sie diesmal mit, die haben sie im Kunstunterricht der St.-Georg-Schule angefertigt.

Der Baum wird gemeinsam mit dem Nikolaus geschmückt, das ist Tradition beim Weihnachtsmarkt rund um den Bürgertreff, der in diesem Jahr zum neunten Mal stattfindet. Um 17 Uhr soll es losgehen mit dem Schmücken, der Markt öffnet schon um 15 Uhr seine Pforten, und auch das ist Tradition: Die Sürenheider Vereine machen alle mit.

Buntes Angebot

Und so gibt es ein buntes Angebot, angefangen beim Grillstand mit Bratwürstchen und Pommes, der vom FC Sürenheide betreut wird, über die aramäischen Spezialitäten, wie Lahmacun, Börek, Erbsensuppe oder gefüllte Weinblätter, zubereitet von den Frauen des Vereins Suryoye, bis zu warmen und kalten Getränken, um die sich die St.-Georg-Schützenbruderschaft kümmert, die kalten mit und ohne Alkohol (Bier, Sprudel, Wasser, Saft), die warmem nur mit Alkohol: Glühwein, weiß und rot.

Das sind noch nicht alle Gaumengenüsse, die der Markt zu bieten haben wird. Der Förderverein der St.-Georg-Grundschule bietet in einer Hütte Waffeln und Kaffee an. In einer zweiten Hütte wird Selbstgemachtes verkauft: selbst gemachte Marmelade, selbst gebastelter Tannenbaumschmuck, selbst hergestelltes Badesalz.

Wem das Getränke-Angebot der Schützen nicht ausreicht, der kann zur Freiwilligen Feuerwehr gehen, Löschgruppe Sürenheide. »Wir haben Apfelpunsch im Angebot, mit und ohne Alkohol«, sagt Björn Jann. Außerdem veranstaltet die Feuerwehr wieder eine Tombola. Als Hauptgewinn winkt fünf Mal ein Weihnachtsbaum. Aber auch die 17 weiteren Gewinne können sich sehen lassen: Bücher, Präsentkörbe und Gutscheine für ein Grillen mit der Feuerwehr.

Hochwertiger Inhalt

Der Förderverein des Kindergartens St. Judas Thaddäus bietet in einem Pavillon bedruckte Weihnachtskugeln an. In einem zweiten Pavillon sind die gefüllten Geschenkboxen erhältlich. Für 3, 5, 10 oder 20 Euro kann man verschieden große Boxen erwerben, teilweise mit sehr hochwertigem Inhalt. »Die Boxen sind jedes Jahr der Renner«, sagt Nadine Kroh vom Förderverein. »Meistens sind sie innerhalb von Minuten weg.« Mindestens 40 Stück sollen es in diesem Jahr sein.

Die Kindertagesstätte Zwergenland hat ein ähnliches und doch ganz anderes Angebot. Dort sind es Geschenktüten mit unbekanntem Inhalt, hauptsächlich aber für die Kinder. Und man kann sich auch keine Tüte aussuchen, sondern man zieht Lose und bekommt dann die Tüte mit der entsprechenden Losnummer. Der Reiz: Es gibt auch ein paar Hauptgewinne, also große Tüten.

Kulinarisches

Bei dieser Gelegenheit sei der Hinweis erlaubt, dass die Sürenheider Geschäftswelt sich wieder sehr großzügig gezeigt und jede Menge Gewinne gespendet hat.

Noch einmal Kulinarisches: Die Kolpingfamilie hat etwas, was für manch einen der einzige Grund ist, den Sürenheider Weihnachtsmarkt zu besuchen: Kirschglühwein, auch in einer nicht alkoholischen Variante für Kinder. »Mit den Resten gehen wir dann auf den Verler Weihnachtsmarkt«, sagt Irmgard Hoppe augenzwinkernd.

Eine besondere Delikatesse dürften die geräucherten heimischen Forellen sein, die der Angelverein im Angebot hat und zum Teil auch vor Ort räuchern wird. »Wir bieten sie mit Weißbrot und verschiedenen Dips an«, sagt Karl Berg.

Ein bisschen Stimmung wird es auch geben. Der Schulchor der St.-Georg-Schule wird auftreten und das Jugendblasorchester Verl kommt zwischen 18 und 19.30 Uhr.