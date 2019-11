Die erfolgreichen Altzüchter und ihre Gratulanten. Die Rassegeflügelschau des Kaunitzer Vereins war am vergangenen Samstag und Sonntag in der Ostwestfalenhalle zu sehen. 850 Tiere waren ausgestellt. Foto: Gabriele Grund

Von Gabriele Grund

Verl-Kaunitz (WB). Luca Ottofrickenstein, Mona Sophie Grundmeier und Malte Busche sind zwar mit ihren 11 und 14 Lebensjahren noch sehr jung, doch in Sachen Rassehühnerzucht macht den drei Jugendlichen niemand was vor. Am Samstag hat sich das tägliche Kümmern, Hegen und Pflegen ihrer Tiere bezahlt gemacht, denn das Trio wurde während der Lokalschau in der Ostwestfalenhalle in Kaunitz mit vorzeigewürdigen Auszeichnungen geehrt.