Von Stefan Lind

Verl (WB). Zumindest die kleine Alia schlummert friedlich auf dem Foto, das ihre Mutter im Krankenhaus gemacht hat. Die Eltern Nicole und Frank Wever haben dagegen so manche schlaflose Nacht hinter sich, denn ihre Tochter ist seit der Geburt vor sechseinhalb Monaten so eingeschränkt, dass sie eine 24-Stunden-Betreuung braucht. Und bis zuletzt war nicht klar, ob die Wevers einen Pflegedienst finden, der diese Mammutaufgabe übernimmt.

Alia Dilara Pia Rose, so ihr kompletter Name, erblickte am 13. Mai das Licht der Welt im Krankenhaus von Bethel – und dort ist sie seitdem, zunächst auf der Frühchen-, dann auf der Kinder-Intensivstation. Sie hat Trisomie 21, bekannt unter der Bezeichnung Down-Syndrom, außerdem einen zu weichen Kehlkopf, mit dem das Atmen unmöglich wird. Seit einem Luftröhrenschnitt, bei dem einen Kanüle eingesetzt wurde, muss sie 16 Stunden am Tag beatmet werden. Außerdem ist es nötig, regelmäßig den Schleim abzusaugen, und das 24 Stunden durchgehend.

Das ist für eine Mutter, die bereits zwei Kinder hat (eine 16-jährige Tochter und einen zweijährigen Sohn), und einen Mann, der einem Beruf nachgeht, einfach nicht im Alleingang zu bewerkstelligen, zumal sich die Wevers vorgenommen haben, ihre Jüngste bald nach Hause zu holen. Viele Freunde hätten sich abgewandt, berichtet Nicole Wever im Gespräch mit dieser Zeitung: »Ich habe festgestellt, dass manche Menschen nicht mit Behinderten umgehen können.« Ob sie das Kind nicht zur Adoption freigeben wolle, ist sie gefragt worden.

Pflegedienst sagt plötzlich ab

Nein, will sie nicht. »Ich möchte mein Baby zu Hause im Arm halten können. Die Familie soll zusammen wachsen.« Um diese große Aufgabe stemmen zu können, ist der Einsatz eines Pflegedienstes unerlässlich. Die Wevers hatten schon eine Zusage – bis dann ein paar Tage später die Absage folgte. »Mir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen«, erinnert sich Nicole Wever noch sehr genau an die Situation. »Ich hatte nur eine Chance: Öffentlichkeit herstellen.« Deshalb machte sie auf einer Facebook-Seite (»Alias verzauberte Welt«) auf ihre Situation aufmerksam.

Mit der Vielzahl an Rückmeldungen hatte sie nicht gerechnet: »Das war überwältigend.« Und mehr noch: Das Team des Pflegedienstes Balthasar aus Gütersloh bot kurzfristig Hilfe an, »allerdings hätten wir das nicht komplett machen können«, räumt Pflegedienstleiter Marcus Dergun ein. Notwendig seien in Alias Fall 5,2 Vollzeitstellen, »das ist dann schnell eine Gruppe von acht bis zehn Leuten, teilweise in Teilzeit.« Aber ein kleines Wunder ist geschehen: Mittlerweile hat ein Pflegedienst aus Paderborn angekündigt, die Aufgabe zu übernehmen. »Das ist wie ein Sechser im Lotto«, freut sich Nicole Wever. Am 4. Dezember kommt Alia nach Hause.

Verein soll betroffenen Familien helfen

Für ihre Mutter ist die Sache damit nicht erledigt – im Gegenteil. »Ich werde einen gemeinnützigen Verein gründen und mit anderen Eltern dafür kämpfen, dass möglichst vielen Jungen und Mädchen, die im Krankenhaus liegen, geholfen werden kann.« Allein im Gütersloher Raum, so weiß es Marcus Dergun aus eigener Erfahrung, sind zwei weitere Kinder betroffen. Auch für zwei Erwachsene fehle die notwendige 24-Stunden-Betreuung, weil Pflegedienste das nicht leisten könnten: »Wir brauchen wesentlich mehr Personal.«

Einen positiven Aspekt hat das ganze Dilemma immerhin: An den Kosten scheitert es in den seltensten Fällen. »Es gibt so gut wie keine Probleme mit den Krankenkassen«, bestätigen Wever und Dergun unisono. Den Kassen sei sogar daran gelegen, dass die Betreuung zu Hause erfolge. Denn während ein Monat im Krankenhaus mit knapp 100.000 Euro zu Buche schlägt, sind es im anderen Fall 20.000 bis 25.000 Euro.