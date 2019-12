In Verl werden derzeit Glasfaserkabel verlegt, damit dort schnelles Internet verfügbar ist. Doch bei den Bauarbeiten kommt es gleich mehrfach zu Schäden an Gas- und Stromleitungen. Foto: dpa

Verl (WB). Viel zu tun haben derzeit die Westnetz-Mitarbeiter aus Rietberg, die für eine zuverlässige Strom- und Gasversorgung in Verl verantwortlich sind. In den vergangenen Wochen sind sowohl Strom- als auch Gasnetze mehrfach durch Tiefbauarbeiten beschädigt worden.

„Leider sind durch die Arbeiten im Rahmen des Breitband-Ausbaus in Verl unsere Strom- und Gasnetze an verschiedenen Stellen beschädigt worden. So kommen wir seit dem 17. Oktober auf insgesamt sieben Strom- und Gas-Versorgungsunterbrechungen“, erklärt Dietmar Wieck, Leiter des Netzbereiches Rietberg, zu dem auch Verl gehört.

Zwei Mal habe es dabei ein 10.000-Volt-Kabel getroffen. Jeweils mehrere 100 Kunden hätten danach bis zu eineinhalb Stunden keinen Strom gehabt. „Wir schalten dann schnellstmöglich auf andere Verbindungen um, um die Versorgung wieder herzustellen. Danach müssen wir uns um die Reparatur des beschädigten Kabels kümmern“, so Wieck.

Mehrere 100 Kunden betroffen

Die Beschädigungen entstehen seinen Angaben zufolge dabei meistens durch Horizontalbohrungen unter der Erde. „Diese Bohrungen sind die Vorarbeiten für den Breitbandausbau der Stadt.“

Dreimal habe es auch eine Gasleitung erwischt. Nur durch den sofortigen und professionellen Einsatz der Westnetz-Mitarbeiter vor Ort sei auch dort schnellstmöglich alles in die Wege geleitet worden, um die Leitung direkt abzuklemmen, zu reparieren und die Versorgung wieder herzustellen, berichtet der Leiter. Dabei müssten die betroffenen Haushalte jeweils zwei Mal aufgesucht werden, um die Hausanschlüsse zunächst abzuriegeln und dann wieder zu öffnen – ein aufwändiger Prozeß.

Tiefbau-Unternehmen soll sensibler vorgehen

„Durch diese Beschädigungen an unseren Versorgungsleitungen haben wir einen deutlich erhöhten Arbeitsaufwand, um die Versorgung mit Strom und Gas zu gewährleisten“, erklärt Wieck weiter.

Besonders ärgerlich seien Stromausfälle auch für Industrie- und Gewerbekunden. So könnten Betriebe während der Zeit nicht produzieren, „Rechner stehen still und die Arbeit muss oftmals unterbrochen werden“.

Westnetz habe bereits Gespräche mit dem Verursacher geführt, damit dieser sich zukünftig besser über die Lage der Strom- und Gasleitungen informiere.