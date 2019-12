Verl (WB/abb). Nun haben es auch der SC Verl und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) offiziell bestätigt. Das Achtelfinale des DFB-Pokals zwischen dem SCV und Bundesligist Union Berlin findet am Mittwoch, 5. Februar, um 18.30 Uhr in der Verler Sportclub-Arena statt.

Der DFB und der übertragende Pay-TV-Sender Sky haben grünes Licht gegeben. Wie schon beim Spiel gegen Holstein Kiel Ende Oktober wird dazu eigens eine Flutlichtanlage aus England gemietet, die für das passende Licht für die Fernsehübertragung sorgen wird.

Möglichem Frost möchte der SCV mit einer Art Wärmeplanen begegnen, die auf das Spielfeld gelegt werden – ein kurzfristiger wetterbedingter Umzug in ein anderes Stadion soll vermieden werden. Der Vorverkauf für Vereinsmitglieder beginnt am kommenden Montag, 16. Dezember. Falls es dann noch Karten gibt, gehen diese am Mittwoch, 18. Dezember in den freien Verkauf.