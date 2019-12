Die fetten Jahre sind vorbei Nachfrage, Kosten und Ansprüche liefen bei „Alle unter einem Hut" immer mehr auseinander. „Wenn im Vorfeld nur 150 von 320 Karten abgesetzt werden, fängt man schon das große Zittern an. Die Stimmung leidet, und dann macht das auch keine Sinn mehr", so Hensler. Dieser Punkt war im vergangenen Jahr erreicht. Auch wenn der Verein im kommenden Jahr sein 52. Bestehen gefeiert hätte, war das für die Organisatoren kein Argument, noch einmal alle Kräfte zu bündeln. „Ich hatte auch nach der Absage 2019 nicht den Eindruck, dass diese Veranstaltung in Verl wirklich vermisst wird und noch gewollt ist. Deshalb vollziehen wir jetzt den letzten Schritt und lösen die Gemeinschaft auf", so Hensler. Das Auflösungsprotokoll ist bereits geschrieben und auch von den meisten Vereinen gegengezeichnet worden. Die Spendensumme stammt noch aus der Substanz der fetten Jahre. Jetzt wo das Konto leer ist, wird es ebenfalls aufgelöst. Und damit ist „Alle unter einem Hut" endgültig Geschichte.

So traurig der Anlass war, so traurig war auch die Kulisse, vor der die Spendenschecks übergeben wurden: ein fast leerer Adventsmarkt, der Himmel grau und zu allem Überfluss regnete es zeitweise auch noch. Aber irgendwie passten die Rahmenbedingungen. Schließlich war die Spendenübergabe einer der letzten Aktionen der Interessensgemeinschaft „Alle unter einem Hut".

SC Verl war nicht vor Ort

„Ja, das war’s dann", sagte Sebastian Hensler nach der symbolischen Scheckübergabe etwas konsterniert, bevor AueH-Präsident Raimund Diermann zum Abschied ein dreifaches „Helau" über den Kirchplatz donnerte. Der SC Verl, obwohl nach wie vor Teil des Verbundes, hatte noch nicht einmal mehr einen Repräsentanten geschickt, um den Spenden-Scheck über 1.500 Euro für die Jugendarbeit entgegen zu nehmen. Dafür waren Vertreter der Kolpingjugend Verl, DLRG, Sportschützen der St.-Hubertus Schützengilde Verl, Musikverein Verl und St.-Anna-Messdiener gekommen. Sie freuten sich über den unerwarteten Geldregen.

Nur ein Mal ausgefallen

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge hat die Interessengemeinschaft sich für die Auflösung des Vereins entschieden, nachdem die 48. Veranstaltung seit der ersten Karnevalssause 1970 abgeblasen wurde. Es waren tolle Zeiten, aber am Ende passten Aufwand, Kosten und Nachfrage einfach nicht mehr zusammen. Nur einmal, im Zuge des Irak-Kriegs 1991, wurde nicht in der Schützenhalle gefeiert. Ansonsten erlebte der Verler Karneval mit „Alle unter einem Hut" besonders in den 1980er und 1990er Jahren seine Blütezeit. „Die meisten Beiträge kamen von Verlern. Es war mitunter so rappelvoll, dass man kein Bein auf die Erde bekam", erinnert sich Hensler. In den 1990er Jahren bröckelte der Rückhalt in den Vereinen stetig.

Seit vielen Jahren war der SC Verl nur noch auf dem Papier Teil der Organisationsgemeinschaft. Auch das Engagement der anderen Vereine wie der Kolpingsfamilie Verl und der St.-Hubertus-Schützengilde Verl schwand zunehmend und damit auch die Zahl der Eigenbeiträge. Gruppen wie die Happy-Dancer, 30-Up hören auf oder haben aufgehört, der Anteil der externen Gruppen stieg und trieb die Kosten in die Höhe.