Die FDP hatte im Rahmen der Haushaltsberatungen die Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes von 340 auf 320 Punkte beantragt. „Die Stadt könne es sich leisten, die Bürger zu entlasten“, heißt es. Das hält die CDU-Fraktion angesichts der konjunkturellen Lage für falsch und hat sich im jüngsten Haupt- und Finanzausschuss dagegen ausgesprochen. „In der aktuellen Situation könnte es schnell passieren, dass wir die Gewerbesteuer wieder hochsetzen müssen“, heißt es in dem Gegenantrag. Die Mindereinnahmen lägen bei 2,9 Millionen Euro, hat die Fraktion um Vorsitzende Gabriele Nitsch ausgerechnet.

Entscheidung im Rat am 17. Dezember gilt als sicher

Im Gegenzug schlägt die CDU dem Rat vor, die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) um 20 Punkte auf 100 Punkte zu senken. Das würde ein Minus von 62.00 Euro ausmachen. Die Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke) soll um 40 auf 190 Punkte reduziert werden (minus 447.000 Euro). Das hätte für die Stadt Verl insgesamt weniger Einnahmen in Höhe von etwa 450.000 Euro zur Folge.

„Wir halten dieses bei der aktuellen Haushaltslage für vertretbar“, heißt es in der Begründung der CDU-Fraktion. Die Stadt könne auf diese Weise auch die geplante Anhebung der Abfallgebühren mehr als auffangen. „So bleibt am Ende für die Verler noch was im Portemonee.“

Müllgebühren sind ebenfalls Thema

Der Rat entscheidet in seiner Sitzung am kommenden Dienstag, 17. Dezember, um 17 Uhr im Rathaussaal darüber. In der Sitzung geht es auch um die Satzung zur Abfallentsorgung. Die Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen im Kreis Gütersloh (GEG), die auch für Verl zuständig ist, erhöht zum 1. Januar 2020 die Entsorgungsentgelte für den Haus- und Sperrmüll um 14,1 und für Bioabfälle um 16,8 Prozent. Die Stadt Verl will diese aus ihrer Sicht signifikante Erhöhung, die mit 625.000 Euro zu Buche schlägt, an die Bürger weitergeben.