Verl (WB/du). Christina Brandherm wohnt zwar seit 60 Jahren in Avenwedde, doch zum Einkaufen kommt die gebürtige Verlerin immer wieder gerne in die alte Heimat zurück. Und das lohnt sich. Bei der Hauptziehung der Verler-Taler-Aktion der Werbegemeinschaft hat sie den zweiten Preis, einen 250-Euro-Einkaufsgutschein gewonnen.

Glücksfee war Weihnachtsengel Vivienne aus Rietberg. Die Neunjährige heißt tatsächlich Engel mit Nachnamen und ist für Ingrid Oestersandfort die perfekte Glücksbringerin. Die Verlerin hat den Hauptpreis, einen 500-Euro-Gutschein abgesahnt. Auf Rang drei landet Gemeindereferent Meinolf Sack.

Einnahmen von mehr als 1.4 Millionen Euro

Seit 1986 schreibt die Verler-Taler-Aktion Erfolgsgeschichte. 4723 Hefte haben die Verler seit dem Startschuss zu Verler Tod Ende Oktober in den 42 teilnehmenden Geschäften abgegeben. „Unser Rekord liegt bei 6337 Teilnehmern. Das war bei den Baustellen-Talern“, weiß Munna Shah, Pressesprecher der Werbegemeinschaft.

Mit den fast 5000 Heften haben die Kunden den Geschäftsleuten Einnahmen von mehr als 1,4 Millionen Euro beschert. Denn pro Zehn-Euro-Einkauf gibt es einen Goldtaler, und mit 30 Talern ist das Sammelheft voll. Sein Dankeschön richtete Shah aber nicht nur an die Teilnehmer, die in den vergangenen Jahrzehnten sogar aus Berlin kamen, sondern auch an den Weihnachtsengel: Vivienne habe beim Griff in die Lostrommel ein gutes Händchen bewiesen. Dafür gab es ebenfalls einen Verler Gutschein.

Weitere Gewinner

Einen 50-Euro-Gutschein haben gew0nnen: Marion Brüggershemke, Sandra Kisse, Anni Voßhenrich, Anne Richter, Magdalene Pickert, Ilse und Konrad Jakobebbinghaus, Katrin Westermeyer und Gerda Ackermann (alle Verl).

Über einen 25-Euro-Gutschein freuen sich: Maria Perschke (Varensell), Helga Meyer, Sarah Dargel, Thomas Werneke, Klaus Droie, Elke Könighorst, Sylvia Markowiak, Anja Kowalzig, Ilse Vogt, Elmar Koch, Nina-Simona Terletzki, Rose-Marie Tischler, Helena Pauls, Kerstin Berning, Petra Stelter, Elisabeth Dickhut, Marion und Karl Hellweg/Cords, Irina Ruz, Johanna Füchtemeier, Eva Reineke, Hansi Schnatmann, Ulrike Buczkowski, Klaus Dreier, Saskia Wingareth, Anna Margreta Heinrich, Sonja Schlüter (alle aus Verl), Karin Tiemann (aus Bielefeld), Florian Fiekens, Heidi Warwel (alle aus Verl).