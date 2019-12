In diesem Jahr geht das bunte Treiben zum ersten Mal in die Verlängerung. Das Budendorf mit Bühne lädt von Donnerstag bis Montag, 19. bis 23. Dezember, täglich von 16 bis 22 Uhr, am Sonntag bereits ab 12 Uhr zum Verweilen, Musik hören, Essen und Trinken ein. Zwischen den Jahren läuft der etwas andere Adventsmarkt vom 27. bis 30. Dezember jeweils von 16 bis 22 Uhr. Silvester wird von 17 bis 2 Uhr gefeiert. Der Knaller soll um 24 Uhr die Lasershow (Foto) als Ersatz fürs umweltbelastende Feuerwerk werden. Damit setzen die Veranstalter ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit, das sich auch bei recycelbaren Bechern und Schalen in der Gastronomie wiederfindet.