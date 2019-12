Blick in den Kreis

Im Kreis Gütersloh mit seinen 13 Kommunen gibt es drei Träger für den Rettungsdienst: den Kreis Gütersloh sowie die Städte Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück. Die Rettungs- und Krankenwagen waren 2019 etwa 50.630 Mal im Einsatz, 2018 waren es noch 48.808. Diese Steigerung von 3,7 Prozent hängt auch mit der verbesserten Struktur in Herzebrock-Clarholz zusammen. Seit 1. Mai ist dort der Rettungswagen an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr im Dienst.

Im Rettungsdienst des Kreises haben die 124 Mitarbeiter 2019 mit 25 Fahrzeugen 25.180 Einsätze gefahren (2018: 23.626, plus 6,6 Prozent). In der Stadt Gütersloh waren es 16.560 (2018: 16.155, plus 2,5 Prozent), in Rheda-Wiedenbrück 8.890 (2018: 9027, minus 1,5 Prozent).

Ein Grund für den allgemeinen Anstieg ist laut Kuhlbusch auch, dass die Patienten heute schneller den Rettungswagen rufen. Der Rückgang der Einsätze in Rheda-Wiedenbrück hängt mit der verbesserten Situation in Clarholz zusammen.