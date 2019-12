Beim Rudelsingen stimmen Menschen jeden Alters mittlerweile nicht nur in Deutschland gemeinsam die schönsten Welthits an. Erfinder und Vorsänger ist David Rauterberg.

Verl (WB). Diesen Termin dürften sich viele sangesbegeisterte Verler rot im Kalender anstreichen: Das 6. Verler Rudelsingen mit David Rauterberg und Matthias Schneider steht an, und zwar am Freitag, 27. März, in der Aula des Pädagogischen Zentrums der Gesamtschule Verl an der Sankt-Anna-Straße 28.

Mit Sonnenschein und frühlingsfrischer Luft kommt auch das Rudelsingen wieder zurück nach Verl. Für die schönsten Frühlingsgefühle bei allen Rudelsängerinnen und Rudelsängern sorgt das Team Rauterberg und Schneider mit einem bunten Programm voller Welthits. In Kooperation mit dem Gospelchor „S(w)inging Voices“ sowie dem Musik- und Kulturverband Verl hat der Kartenvorverkauf für das kommende Event bereits begonnen – für den Erwerb der Tickets als beliebtes Weihnachtsgeschenk oder für den Eigengenuss lohnt es sich, schnell Karten zu sichern.

Beim Rudelsingen stimmen Menschen jeden Alters mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Niederlanden gemeinsam die schönsten Welthits an. In mehr als 100 Städten mit monatlich mehr als 10.000 Rudelsängerinnen und Rudelsängern steht das Singen für regelmäßige Veranstaltungen, die Lust auf den gemeinsamen Gesang machen und unbeschwert die größten Hits unserer Musikgeschichte feiern. Die immer abwechslungsreichen Programme bleiben bis zum Veranstaltungsabend eine Überraschung: Liedwünsche zum Thema Rockklassiker, Schlager, Chansons, Radio-Hits, Kinderlieder und vieles mehr decken das gesamte Genrespektrum ab und halten für jede/n den passenden Lieblingshit bereit.

„Das gemeinsame Singen bringt uns einander wieder näher“, sagt David Rauterberg, Erfinder und Vorsänger beim Rudelsingen. Er begleitet das Rudel an der Gitarre gemeinsam mit Matthias Schneider am Piano. Die Texte werden mit einem Beamer für alle Besucher gut lesbar an eine Leinwand projiziert.

Das 6. Verler Rudelsingen beginnt am Freitag, 27. März, um 19.30 Uhr. Wer das nicht verpassen will, kann sich schnell auf der Website www.rudelsingen.de sowie bei den Vorverkaufsstellen beim Bürgerservice Verl, Paderborner Straße 5, und der Buchhandlung Pegasus, Wilhelmstraße 17, Karten sichern. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 11 und an der Abendkasse 12 Euro. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.