Ehrenamtlich wurden am zweiten Weihnachtsfeiertag auf dem Parkplatz am Nordbad 40-Tonner mit Hilfsgütern für verschiedene Orte in Rumänien beladen. Hier helfen Mitglieder der Feuerwehr Spexard beim Beladen der Lastwagen.

Von Gabriele Grund

Verl/Gütersloh (WB). Begleitet von einer Welle der Hilfs- und Spendenbereitschaft sind am zweiten Weihnachtsfeiertag vier voll beladene Sattelschlepper im Auftrag des Vereins „Hüttis Balkanhilfe“ auf die Reise nach Rumänien aufgebrochen.

Es ist der 127. Hilfstransport, den Günter Hüttenhölscher (81) organisiert. 446 Lastwagen haben in 27 Jahren Hilfsgüter nach Rumänien gebracht und damit Alte, Waisen, Kranke, Obdachlose und Straßenkinder unterstützt. Um den Menschen zu helfen, haben Bürger den zweiten Weihnachtsfeiertag genutzt, um auf dem Parkplatz am Nordbad in Gütersloh Geld- und Sachspenden abzugeben. Im Sekundentakt fuhren Autos auf dem Parkplatz vor. Fahrzeugtüren und Kofferraumdeckel öffneten sich, Große und Kleine schleppten Kinderwagen, Kartons voller Spielzeug und Stofftiere, Kinderfahrräder und Bekleidung zum 40-Tonner. Einsatzkräfte der Feuerwehr Spexard und des Technischen Hilfswerks waren im Dauereinsatz. Sie halfen beim Tragen und Anreichen der Spenden auf die Verladerampe.

Mittendrin Familie Michal und Taejna Growikos aus Wiedenbrück. Sie kennen die Verhältnisse in Rumänien. „Menschen in den ländlichen Regionen leben oft noch wie vor 100 Jahren. Teilweise haben sie kein fließendes Wasser, nur Plumpsklos hinter dem Haus“, weiß Taejna Growikos. Sie ist mit ihrem Mann 2015 aus Rumänien nach Deutschland gekommen. Um Günter Hüttenhölscher bei der Aktion zu unterstützen, haben sie ausrangiertes Spielzeug von ebenfalls in Rheda-Wiedenbrück ansässigen Landsleuten gesammelt.

Schon der 127. Transport

Wenige Meter weiter trennte sich Melina Ruthmann (8) aus Gütersloh von ihrer Kinderküche, während ihr Bruder Robert (12) einen Sack voller Plüschtiere und Legospielzeug zur Abgabe trug. Gleich nebenan gaben Christian und Cornelia Bischoff aus Gütersloh zwei Kinderponys ab. „Wir spenden jedes Jahr etwas für diese Aktion, denn wir finden das sehr wichtig.“

Immer wieder wurde Günter Hüttenhölscher auch Geld überreicht. Das kann er gut gebrauchen, denn allein für Benzin und Maut der vier Lastwagen werden mehr als 3000 Euro fällig. Zudem hat er Lebensmittel für etwa 10.000 Euro gekauft. 30 Paletten mit gespendeten Gebäck der Firma Schulte aus Mastholte und sieben Tonnen Brot von der Firma Mestemacher in Gütersloh kommen dazu. Ein kompletter Lastwagen mit Möbelspenden des Unternehmens Alfons Venjakob aus Gütersloh ist bereits das zehnte Mal dabei. Fahrer Jürgen Weppler und sein Beifahrer Albert Schürmann wollen Silvester wieder bei ihren Familien sein.

In unmittelbarer Nähe stand Günter Brinkord aus Verl. Seit 23 Jahren ist er ehrenamtlich als Fahrer im Einsatz. „Wenn man sieht, wie elendig das dort auf den Dörfern noch aussieht, dann muss man einfach helfen“. Am Mittag machte er sich mit Günter Hüttenhölscher als Beifahrer in einem von der Firma Hoffmann-Transporte zur Verfügung gestellten 40-Tonner auf den Weg ins 2000 Kilometer entfernte Varta-Dornei. Drei Tage wird die teils beschwerliche Fahrt über Bergpässe durch Schneelandschaften dauern. Neben Hoffmann haben auch Baustoffe Pähler und Spedition Kahmen je einen Laster zur Verfügung gestellt. „Ohne die Unterstützung der vielen Helfer, spendenbereiten Bürger und Fahrer wäre eine derart umfangreiche und konstante Hilfeleistung überhaupt nicht möglich“, sagte Hüttenhölscher. Für jeden Spender gab es Freikarten für die „Welle“.