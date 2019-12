NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (rechts) überreicht dem damaligen Bürgermeister Paul Hermreck am 8. Januar 2010 die Stadtwerdungs-Urkunde. Foto: Wolfgang Wotke

Verl (WB/du). Wer sich aus Sende oder Sürenheide auf den Weg in Verls Innenstadt macht, sagt immer noch „Ich fahre ins Dorf.“ Dabei ist Verl längst kein Dorf mehr. Im Januar 2010 wurden der damaligen Gemeinde von Ministerpräsident Jürgen Rüttgers die Stadtrechte verliehen.

So wird 2020 gefeiert Der Kolpingsfamilie Verl hat das Stadtfest am 25. April 2010 so gut gefallen, dass der Haupt- und Finanzausschuss im August 2010 ihren Antrag berät, die große Sause alle zehn Jahre zu feiern. Darauf will sich die Politik nicht festlegen lassen: Ein solcher Tag bedeute viel Aufwand und hohe Kosten, sagte Bürgermeister Paul Hermreck damals. Zehn Jahre später will die Stadt Verl ihren ersten runden Geburtstag doch feiern. So ist für Sonntag, 10. Mai, wieder ein großes Bürgerfrühstück geplant – ähnlich wie es die Verler schon von der Eröffnung der Ortsdurchfahrt kennen. Dazu hat sich laut Bürgermeister Michael Esken auch NRW-Innenministerin Ina Scharrenbach angekündigt (Foto). Im Frühjahr soll auch die Bürmsche Wiese als neuer Ort der Begegnung eröffnet werden. Sozusagen ein Geschenk der Stadt zum zehnten Geburtstag an sich selbst. Zur Einstimmung auf das Frühstück plant die Westfalia Bigband, die 2020 ihren 40-jähriges Geburtstag feiert, am 9. Mai ein Open-Air-Konzert. du

Bereits im März 2008 wagt die Gemeinde Verl einen Vorstoß in Richtung Stadtwerdung. 24.934 Menschen leben zu der Zeit in der Ölbachgemeinde. Ein neues Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung macht es seit 17. Oktober 2007 für alle kreisangehörigen Gemeinden möglich, die Stadtrechte zu beantragen – sofern sie drei Jahre hintereinander die 20.000-Einwohner-Marke überschritten haben.

Am 11.11. ist es amtlich

Einstimmig bringt der Rat den Antrag auf den Weg, beim Landesinnenministerium den Status als mittlere kreisangehörige Stadt zu beantragen. Die Fraktionen versprechen sich davon vor allem mehr Gestaltungsspielraum, um sich eine Untere Bauaufsicht und ein eigenes Jugendamt ins Rathaus zu holen.

Bereits im November 2008 ist es amtlich und kein Karnevalsscherz: Am 11. November 2008 beschließt das Kabinett in Düsseldorf, dass Verl zum 1. Januar 2010 Stadt wird. „Eine schöne Nachricht“, freut sich der damalige Bürgermeister Paul Hermreck. Beim Umbau des Rathauses ist die Stadtwerdung der Gemeinde Verl bereits berücksichtigt worden. Eine Liste von 15 zusätzlichen Pflichten kommt mit der Änderung von Gemeinde zur Stadt auf Verl zu: Dazu gehören neben dem eigenen Jugend- und Rechnungsprüfungsamt auch eine Untere Bauaufsicht. Auch eine eigene Berufsfeuerwehr ist vorgegeben, teils können die Aufgaben aber auch an den Kreis abgetreten werden.

Neues Jugendamt

Zwei Wannen voll Bewerbungen trudeln im Sommer 2009 im Rathaus ein, als Burkhard Michler als Leiter die Aufgabe hat, ein Jugendamt mit 14 Mitarbeitern einzurichten. Als Partner für Familien sieht sich die neue Behörde, die am 1. Dezember 2009 ihre Arbeit mit einem Etat von 4,36 Millionen Euro aufnimmt. Zum Vergleich: In 2009 zahlt Verl für seine Zugehörigkeit zum Kreisjugendamt eine Umlage von 7,3 Millionen Euro. Hermreck betont allerdings, dass die Finanzen nicht der einzige Grund für Verls umstrittenen Alleingang sind: „Vor allem wollen wir die Dienste noch enger auf die Bedürfnisse in Verl zuschneiden und damit noch mehr Service bieten.“ Mit zum Team des neuen Jugendamtes gehört auch Patrick Bullermann, der heute Leiter des Jugendamtes ist.

Festakt

Vor 500 geladenen Gästen aus Politik, Kirche, Vereinen, Feuerwehr, Rettungsdienst, Dorfgemeinschaften, Verwaltung und Wirtschaft überreicht Ministerpräsident Jürgen Rüttgers am Freitag, 8. Januar 2010, ein Glückwunschschreiben zur Stadtwerdung. Unter ihnen auch Vertreter aus Europaparlament, Bundestag, Landtag, Bezirksregierung und Kreisverwaltung.

Jürgen Rüttgers (CDU) ist der erste Ministerpräsident überhaupt, der die Ölbachgemeinde besucht. Und so nutzt Paul Hermreck die Gelegenheit, um auf den schlechten Zustand der Haupteingangsstraßen nach Verl – allesamt Landesstraßen – aufmerksam zu machen.

Dr. Johannes Krüger bereichert den Festakt im Pädagogischen Zentrum mit einem Ausflug in die Vergangenheit, während das Duo Marc Marshall und Jay Alexander für die musikalische Unterhaltung sorgt. Zu Gast ist auch Annaburgs Bürgermeister Erich Schmitt. Professor Gert Schukies überreicht als Geschenk für das Rathausfoyer ein Bild der Düsseldorfer Künstlerin Yvonne van Acht.

Am Sonntag, 24. April 2010, feiert Verl mit seinen Bürgern im Ortskern ein großes Stadtwerdungsfest.