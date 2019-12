In Zeiten der Klimadiskussion wird der Ruf nach umweltfreundlichen Alternativen laut. Eine Möglichkeit sind Lasershows – und diese stehen der „Sensation Feuerwerk“ in nichts nach. Kurz vor Mitternacht am Silvesterabend lädt die Stadt erstmalig zu einem Lichtspektakel anstelle des traditionellen Feuerwerks ein.

Bürgermeister Michael Esken sieht sich im Rahmen der Klimadiskussion in der Pflicht, Alternativen auszuprobieren. Eine Lasershow sei dabei für ihn ein guter Ersatz. „Wir haben die Veranstaltungsstätte besucht, einen idealen Platz für die Show und die Besucher ausgewählt und danach den Inhalt für eine tolle Licht- und Lasershow zusammengestellt“, sagt Tobias Schnitzler Inhaber und Geschäftsführer des Bergisch Gladbacher Eventtechnik-Unternehmens Klanglichter.