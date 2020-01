Verl oder Kaunitz? Was steht oben? Wochenlang streiten sich die Stadt und die Kaunitzer um die Aufschrift auf den neuen Ortseingangsschildern. Am Ende setzen die Menschen in den Ortsteilen die Änderung durch. Foto: Archiv-Fotos Berenbrinker, Wotke, Köhler

Von Dunja Delker

Verl-Kaunitz (WB). Das ist vor zehn Jahren ein Schildbürgerstreich im doppelten Sinn: Erst werden in der Silvesternacht 2009/2010 14 alte Ortsschilder gestohlen, und dann müssen sich die Kaunitzer auch noch über die Beschriftung der neuen Schilder ärgern. Ihr Schriftzug rückt nämlich in die zweite Zeile.

Stadt setzt 100 Euro Belohnung aus

Aber der Reihe nach: Über Nacht sind zum Jahreswechsel vor zehn Jahren 14 der 38 Verler Ortsschilder plötzlich verschwunden. Die Stadt erstattet Strafanzeige gegen Unbekannt. „Das ist kein Dumme-Jungen-Streich“, ärgert sich Bürgermeister Paul Hermreck damals. Abgesehen von einer Eigentumsverletzung liege auch ein Eingriff in den Straßenverkehr vor. Anfang Februar setzt die Stadt sogar 100 Euro Belohnung für jeden Tipp aus, der zu den Dieben führen könnte.

Weil die Stadt die alten Ortsschilder beim großen Stadt(-werdungs-)fest am 25. April versteigern möchte, reagiert sie nach dem Diebstahl prompt und montiert kurzerhand selbst alle übrigen Ortsschilder ab. Nur eines der übrig gebliebenen gelben Verkehrszeichen wird nicht sichergestellt: Für das an der Ortseinfahrt an der Holter Straße in Kaunitz muss die Erlaubnis des Landes NRW eingeholt werden.

Am 9. Februar wird am Köldingsweg das erste neue Ortseingangsschild der Stadt Verl montiert: „Verl – Ortsteil Kaunitz – Kreis Gütersloh“ ist hier zu lesen.

Der Schriftzug „Stadt“ wurde auf die neuen Exemplare übrigens nicht aufgedruckt, stattdessen Orts- statt Stadtteile. Warum? „Weil Verl seinen dörflichen Charakter nicht verlieren soll“, betont Hermreck damals.

Die neue Version gefällt den Menschen in den Ortsteilen gar nicht

Doch die neue Version gefällt den Menschen in den Ortsteilen gar nicht. Ganz oben steht nämlich nicht mehr „Sürenheide“ oder „Kaunitz“, sondern „Verl“. Der Kaunitzer Pfarrer Joachim Cruse und die Dorfgemeinschaft heben ihren Ortsteil auf den Schild und stellen einen Bürgerantrag zur Änderung der Beschriftung. Andere führen wiederum fast schon etwas Verbotenes im Schilde: Sie kleben die Schriftzüge „Verl“ und „Ortsteil“ einfach über. Und wieder muss der Bürgermeister Anzeige gegen Unbekannt stellen.

In der Ratssitzung Ende Februar 2010 sitzen etwa 20 Kaunitzer auf der Zuschauertribüne, um ihren Unmut über die neuen Ortsschilder zum Ausdruck zu bringen. Zu Wort kommen sie aber nicht – Schuld ist die Geschäftsordnung. Und so beraten sie später im Pfarrheim das weitere Vorgehen: Von Unterschriftenlisten, Gesprächen mit den Fraktionsvorsitzenden und sogar der Gründung einer Bürgerinitiative ist die Rede. Die Politik beteuert unterdessen, dass die Änderung des Schriftzuges nie im Rat beraten worden sei.

Aufforderung aus Berlin: Schilderstreit muss beendet werden

Sogar aus Berlin wird Verls Bürgermeister aufgefordert, den Schilderstreit zu beenden. SPD-Bundestagsabgeordneter Klaus Brandner schreibt Hermreck, dass er die aufgestellten Schilder „unbürokratisch ändern und damit den Streit zügig beenden“ soll.

Provinzposse oder Liebe zum Ort? Die Verler sehen den Schilderstreit durchaus unterschiedlich. Dennoch spricht sich die Politik am 16. März mit großer Mehrheit für neue Schilder aus. Etwa 100 Kaunitzer verfolgen die Debatte im Rathaus. Das letzte Wort hat wenige Tage später der Stadtrat und bringt den Austausch auf den Weg, der die Stadt 3500 Euro kostet.