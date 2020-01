Verl-Sürenheide (du). Die neu gepflanzten Bäume an der Waldstraße haben noch nicht einmal Wurzeln geschlagen, da steht dem Camping-Kaufhaus Verl schon die nächste Aufregung ins Haus: Auf der Gewerbefläche am Berensweg sollen gebrauchte Wohnmobile verkauft worden sein, obwohl das laut Bebauungsplan gar nicht vorgesehen ist. Jetzt beschäftigt sich der Bauausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag, 16. Januar, um 18.30 Uhr mit dem Antrag der Betreiber auf eine nachträgliche Änderung des Bebauungsplans.

Der Bebauungsplan Berensweg sieht vor, dass „Einzelhandelsbetriebe für den Verkauf an letzte Verbraucher“ nicht zulässig sind. Aus diesem Grund ist der Verkauf von Kraftwagen und sonstigen Fahrzeugen wie Wohnmobilen und Wohnwagen auf den Grundstücken des Camping-Kaufhauses derzeit nicht erlaubt. Möglich sei nur die Ausstellung von Fahrzeugen oder der Verkauf, „wenn das angebotene Sortiment aus eigener Herstellung auf dem Betriebsgrundstück stammt oder in Zusammenhang mit den hier hergestellten Waren steht und die Verkaufsfläche dem Betrieb zugeordnet und in Grundfläche und Baumasse untergeordnet ist“.

Laut Vorlage hat die Stadt gegen den Verkauf von Kraftfahrzeugen sowie Wohnmobilen und Wohnwagen mit Blick auf das Einzelhandelskonzept der Stadt Verl und den damit verbundenen Schutz der Geschäfte in der Innenstadt nichts einzuwenden. Sie schlägt der Politik vor, dem Antrag in der Sitzung am Donnerstag zuzustimmen.

Zusammenarbeit schon nach wenigen Monaten beendet

Mit der Eröffnung des Camping Kaufhauses war in der ehemaligen Lagerhalle des angrenzenden Betriebs Fortkord das Bielefelder Reisemobil-Zentrum Palmowski in Kooperation mit dem Camping-Kaufhaus an den Start gegangen. Doch die Zusammenarbeit war wegen Differenzen nach nur wenigen Monaten beendet. Stattdessen gründeten die Geschäftsführer des Camping-Kaufhauses selbst die „Wohnmobil-Zentrum OWL“. Sie war im September 2019 eröffnet worden. Bereits zum Start wurden hier knapp 80 gebrauchte Fahrzeuge angeboten.

Bereits beim Neubau des Kaufhauses waren im Sommer 2018 an der Waldstraße ohne Genehmigung 102 Bäume gefällt worden. Die Stadt stellte Strafanzeige wegen Beschädigung fremden Eigentums und forderte Schadensersatz in Höhe von 28.000 Euro. Inzwischen hat man sich geeinigt und die Fläche wurde aufgeforstet.

Investor erläutert Pläne

Der Bauausschuss beschäftigt sich am Donnerstag auch mit der Entwicklungsstudie Eiserstraße , die Andrea Kranefeld vom Aachener Planungsbüro BKR vorstellen wird. Mit Blick auf den Östernweg-West erläutern Investor und Architekt ihre Pläne für die Baulandentwicklung. Darüber hinaus geht es um Pläne für den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern mit jeweils 13 Wohneinheiten am Erlenweg . Weiteres Thema ist ein CDU-Antrag auf Erstellung einer Übersicht der städtischen Gebäude samt energetischer Bewertung.