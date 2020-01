Verl (WB). Der Nachrichtensprecher und Journalist Christian Sievers kommt nach Verl. Der ZDF-Heute-Moderator liest in der Reihe „Gute Vorsätze 2020 – Tun Sie’s einfach!“ der Volkshochschule beim vhs-Forum am Freitag, 27. März, um 19.30 Uhr in der Verler Filiale der Kreissparkasse aus seinem Buch „Grauzonen – Geschichten aus der Welt der Nachrichten“.

In Verl startet die VHS mit mehr als 130 Veranstaltungen in das neue Semester. Dazu gehören auch die quadratischen Flyer, die zum Jahresbeginn Unterstützung bei der Umsetzung der guten (Bildungs-) Vorsätze liefern sollen. Ob Mann oder Frau beruflich vorankommen, weniger Stress haben, Energie sparen, Vorsorge treffen, Klartext reden, mehr Bewegung und Sport, gesünder ernähren oder eine neue Sprache lernen wollen – die Volkshochschule hält in ihrem neuen Semesterprogramm mehr als 500 Angebote vor. Das aktuelle Jahresprogramm liegt kostenlos aus. Das neue Semester beginnt am 27. Januar. Anmeldungen nimmt der Bürgerservice im Rathaus (Tel. 05246/961-196) entgegen. Karten für die Veranstaltung mit Christian Sievers gibt es ebenfalls beim Bürgerservice und bei Pegasus.