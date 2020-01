Seit 2018 beteiligt sich die Stadt Verl mit ihren vier Grundschulen und der Gesamtschule an dem Projekt „Qualität im Ganztag“. Foto: dpa

Von Dunja Delker

Verl (WB). Das Kind ist krank. Mama ruft in der Schule an, um es abzumelden. Doch das Team der Offenen Ganztagsbetreuung (OGS) wundert sich, dass es nicht da ist. Szenen wie diese sind nicht selten. Deswegen soll die Ganztagsbetreuung in Verl weiter optimiert werden.