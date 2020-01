20.100 Euro hat die Kreissparkasse Wiedenbrück den Sportvereinen in Verl überweisen. Das entspricht etwa 2,50 Euro für jedes der 7800 Mitglieder. Vorstandsvorsitzender Johannes Hüser (2. von rechts) hat den Vereinsvertretern die Urkunde überreicht. Foto: Dunja Delker

Von Dunja Delker

Verl (WB). 7800 Verler sind in einem Sportverein organisiert. Die Bewegung in der Gruppe hält nicht nur den Körper fit, sondern fördert auch das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das liegt der Kreissparkasse Wiedenbrück am Herzen. Sie hat den Verler Vereinen jetzt insgesamt eine Summe von 20.100 Euro überwiesen.