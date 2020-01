Von Dunja Delker

Verl (WB). Im Schnitt schicken die Verler Postzusteller täglich 1500 Pakete auf die Reise. Und es werden jedes Jahr bis zu acht Prozent mehr. Deswegen wurde es auch höchste Zeit für den Umzug an den neuen Stützpunkt am Leinenweg 45. Seit Ende Oktober sind die 27 Mitarbeiter dort beruflich zu Hause.

Der alte Standort am Marktplatz im Zentrum sei „suboptimal“ gewesen, sagt Rainer Ernzer, Pressesprecher der Deutschen Post. Er sei nicht auf die deutlich zunehmende Zahl der Pakete ausgelegt. Da sei es auch keine Hilfe, dass die Anzahl der Briefe durchschnittlich um etwa zwei Prozent pro Jahr sinke.

Jede Menge Platz auf 750 Quadratmetern

Die neue Halle am Leinenweg 45, die zwar auf die Bedürfnisse der Post zugeschnitten, aber gepachtet ist, bietet auf 750 Quadratmetern jede Menge Platz. Zwei Lastwagen kommen dort morgens reingefahren und liefern Pakete ab, die im Bielefelder Paketzentrum für OWL bereits vorsortiert wurden. Zwei weitere Fahrzeuge bringen die durchschnittlich 14.500 Briefe, die im Briefzentrum Herford bereits maschinell durch per Handschriftenerkennung für die Bezirke vorsortiert wurde. „40.000 Briefe kann die Maschine in der Stunde kodieren“, sagt Ernzer über das Wunderwerkzeug, das fast jede „Sauklaue“ entziffern kann.

Am Nachmittag kommt erneut ein Lkw vorgefahren. „Er liefert in erster Linie Werbepost“, sagt Zustellleiterin Corina Hirsch, die vom neuen Standort aus auch die Personal- und Urlaubsplanung managt. Doch nicht nur das: Die „Chefin“ steigt auch selbst in den Bulli und teilt aus.

Für die Kunden in Verl ändert sich nichts

Die neuen Räumlichkeiten sind nicht nur groß genug für Lkw und die Gitterwagen, mit denen die 27 Zusteller die Pakete zum Fahrzeug schieben. Sie seien auch „hell, freundlich und ebenerdig“, freut sich Corina Hirsch über den neuen Arbeitsplatz für sie und ihre 26 Kollegen. „Für die Kunden in Verl ändert sich nichts“, betont Ernzer.

An sechs Tagen in der Woche schwärmen von hier 18 Verbundzusteller wie die Bienen ins ganze Stadtgebiet aus, beliefern mehr als 12.000 Haushalte auf 72 Quadratkilometern. Drei Kollegen sind mit dem Fahrrad unterwegs. „Neuerdings sogar mit dem E-Trike“, betont Udo Schnatmann von der Stützpunktleitung Gütersloh. So heißen die elektrobetriebenen Dreiräder, die nach und nach die schweren Fahrräder ersetzen sollen. Die Pakete in ihren drei Innenstadtbezirken werden von DHL an die Kunden verteilt.

Streetscooter sollen in naher Zukunft zum Einsatz kommen

In ein bis zwei Jahren sollen die Verler Postboten von hier aus auch mit dem Elektroauto in ihre Bezirke durchstarten – so wie schon jetzt ihre Kollegen in Gütersloh. „Es ist alles vorbereitet für den Einsatz der so genannten Streetscooter“, sagt Rainer Ernzer über die strombetriebenen Fahrzeuge, die die Deutsche Post mit entwickelt hat und die sowohl als okölogisch als auch aus ökonomischer Sicht am sinnvollsten seien.

Die Filiale der Postbank im alten Gebäude am Marktplatz, wo Kunden nicht nur Geldgeschäfte erledigen,. sondern auch Briefmarken kaufen und Pakete aufgeben können, bleibe übrigens bis auf weiteres bestehen, sagte Ernzer auf Nachfrage des WESTFALEN-BLATTES.