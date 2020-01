Von Dunja Delker

Verl (WB). Der „Heil Hitler“-Ruf in der Schule war in ihrer Kindheit Alltag, ebenso die Mitgliedschaft in der Hitler-Jugend oder im BDM. Ganz egal, was sie oder andere Leute heute über die NS-Zeit denken: Sie ist Teil des Zeitzeugen-Lebens. Umso größer ist der Wert der gleichnamigen Ausstellung, die am Mittwochabend im Heimathaus eröffnet wurde.