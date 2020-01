Auf dieser landwirtschaftlichen Fläche am Östernweg haben Investoren und Architekt große Mehrfamilienhäuser geplant. Foto: Dunja Delker

Von Dunja Delker

Verl (WB). Für eine Lärmschutzbebauung mit etwa 100 Wohnungen am Östernweg würden frühestens in zwei Jahren die Bagger rollen. Das wurde jetzt in der Ratssitzung deutlich. Grundsätzlich begrüßt die Politik die Planung, hat der Verwaltung für eine der nächsten Bauausschuss-Sitzungen aber noch Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben.