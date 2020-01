Von Dunja Delker

Wurzeln der mehr als 70 Bäume drücken den Asphalt nach oben

Der Geh- und Radweg an der Landesstraße gleicht schon seit vielen Jahren einer Buckelpiste – nicht zuletzt wegen der mehr als 70 Bäume, die entlang der Strecke ihre Wurzeln geschlagen haben und den Asphalt nach oben drücken. Deswegen sei die Sanierung des Fahrradweges auch sehr aufwendig, wie Bürgermeister Michael Esken erklärt: Ein Jahr lang hätten Experten die 75 Bäume entlang der vier Kilometer langen Strecke beobachtet und kartiert. „Wie vital sind sie noch? Dienen sie als Nistplatz? Können sie erhalten werden, auch wenn aufgrund der Sanierung das Wurzelwerk gekappt wird?“ Fragen wie diese wurden genau unter die Lupe genommen und sollen auch während der Bauarbeiten nicht aus dem Blick verloren werden.

Zeitliche und personelle Kapazitäten bei Straßen.NRW knapp

Ursprünglich sollte der Geh- und Radweg zwischen Bornholte und Kaunitz von zwei auf die üblichen 2,50 Meter verbreitert werden. Doch das sei angesichts der zahlreichen Bäume und der aufwändigen Grundstücksverhandlungen verworfen worden, sagt Esken. Eigentlich wäre auch Straßen.NRW als Baulastträger für die Sanierung des Weges verantwortlich. Allerdings seien dort die zeitlichen und personellen Kapazitäten so knapp, sagt der Bürgermeister, dass die Stadtverwaltung diese Arbeit übernommen habe – ein Verfahren, das laut Sven Johanning, Sprecher von Straßen.NRW in Bielefeld, nicht unüblich ist. So werde die Sanierung beschleunigt. Die Stadt hat in den Haushalt 2020 eine Million Euro für die Maßnahme eingestellt, 600.000 Euro davon wird Straßen.NRW übernehmen.

Nach derzeitigem Stand sollen die Sanierungsarbeiten etwa ein halbes Jahr dauern.