Die bunte Brille ist Sebastian Schmelters Markenzeichen. Die Trends in dieser Session sind nach wie vor die bunten Herrenanzüge (auch für Damen und Kinder) oder die Kostüme aus TV-Serien wie „Haus des Geldes“. Dazu gehört auch die Maske links. Foto: Dunja Delker

Von Dunja Delker

Verl (WB). 11.500 Karnevals- und Partyartikel lagern im Schmelterland am Papendiek. Insgesamt hat das Team von Inhaber Sebastian Schmelter Zugriff auf 49.000 Artikel. Und in diesen Tagen packen die elf Mitarbeiter besonders fleißig. Karnevals-Kostüme gehen von Verl aus in die ganze Welt.