Verl (du). Die Stadt Verl hat wieder einmal die Nase vorn: Als erster im Kreis Gütersloh hat der CDU-Stadtverband am Freitagabend im Deutschen Haus seine Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September in den 19 Wahlbezirken aufgestellt. Den Bürgermeister-Kandidaten will der Vorstand Ende Februar präsentieren, am 2. April sollen die Mitglieder ihren Favoriten wählen.