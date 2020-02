Von Andreas Berenbrinker

Verl (WB). Zappelt der Ball im Netz des Gegners, gibt es Flackerlicht und Tormusik in der Sportclub-Arena des SC Verl. Schon 19 Mal setzte Thorsten Nöthling hierfür die Hebel in dieser Saison in Bewegung. Heute Abend hofft der Stadionsprecher auf die Sensation gegen Union Berlin.

Seit 2014 ist Thorsten Nöthling Stadionsprecher an der Poststraße

Seit 2014 ist Thorsten Nöthling Stadionsprecher beim Regionalligisten und erlebt die derzeit erfolgreichste Zeit des Sportclubs. Neben dem Westfalenpokalfinale gegen die Sportfreunde Lotte vor fünf Jahren hat er natürlich den Sieg im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel Ende Oktober vergangenen Jahres in bester Erinnerung. „Das war natürlich der Hammer.“

" „Ich lese alle Zeitungsberichte und informiere mich über den Gegner.“ Thorsten Nöthling "

Die Vorfreude auf das Achtelfinale gegen Union Berlin heute Abend ist dem Stadionsprecher anzumerken, spätestens seit dem Sieg im Ligaspiel gegen Lippstadt am Freitag begann die Vorbereitung auf den Kracher in der ausverkauften Sportclub-Arena. „Ich lese alle Zeitungsberichte und informiere mich über den Gegner“, sagt Nöthling, der sich die Aussprache schwieriger Spielernamen bei Youtube anhört oder aber Betreuer der Gäste vor dem Anpfiff fragt.

Bei einem normalen Spiel in der Regionalliga bespricht sich der Verler eine Stunde vor dem Spiel mit SCV-Präsident Raimund Bertels, ob es Besonderheiten wie Ehrungen, Verabschiedungen oder Schweigeminuten gibt. Gegen Union Berlin ist das anders. „Schon Anfang der Woche gab es ein Treffen mit Raimund und seinem Stellvertreter Hans Katzwinkel.“ Außerdem wird Thorsten Nöthling schon heute Morgen zum Soundcheck im Stadion sein. „Ich will da ganz für mich alleine und in Ruhe alles prüfen.“ Und während er bei einem Regionalligaspiel eine Stunde vor Anpfiff vor Ort ist, wird er heute schon zweieinhalb Stunden vorher da sein, also um 16 Uhr.

Subotic, Ujah oder Gikiewicz? – der 43-Jährige kennt sie alle

Sobald die Aufstellungen bekannt sind, holt Nöthling sie sich aus der Geschäftsstelle und prüft sie auf Vollständigkeit und Aussprechbarkeit. Letzteres dürfte heute kein Problem sein. Spieler wie Subotic, Ujah oder Gikiewicz kennt der Bayern-Fan Nöthling natürlich. Die Namen der SCV-Kicker kennt er eh aus dem Eff-Eff, zu Yannick Schröder, Patrick Choroba und dem Elfmeter-Killer vom Kiel-Spiel Robin Brüseke hält der 43-Jährige Kontakt.

Musik und Werbung in der Halbzeitpause

In seinem Reich in der Sprecherkabine sorgt der Versicherungsmakler für die musikalische Unterhaltung vor dem Spiel sowie in der Halbzeitpause und schaltet Werbespots. Er verkündet die Zuschauerzahl, Torschützen, Auswechslungen und Ergebnisse der anderen Spiele. Und auch die Pressekonferenzen nach den Spielen moderiert Thorsten Nöthling. „Ich gebe nochmals die Infos zum Spiel, bitte die Trainer um ihre Statements und frage die Pressevertreter, ob sie Fragen haben.“ Das sei alles in Fleisch und Blut übergegangen.

Mit Eins Live fing alles an

Thorsten Nöthling greift nicht nur im Stadion zum Mikrofon. Er moderiert Veranstaltungen der Stadt Verl, seit einigen Jahren den Hermannslauf sowie Triathlons oder Handballspiele. Außerdem ist der „Tausendsassa“ für verschiedenste Events in Verl verantwortlich. Den Anfang machte eine große Silvesterparty mit dem Radiosender Eins Live vor mehr als 20 Jahren sowie der erste Verler Swim & Run. Es folgten der Verler Triathlon, der Citylauf und auch für den neu geschaffenen Grafschaftslauf von Rietberg nach Schloß Holte-Stukenbrock zeichnet Nöthling mitverantwortlich.