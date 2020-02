Von Dunja Delker

Verl (WB). Wie bewegt sich Verl in 20 Jahren? Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit (Bürger-) Bus, Bahn oder mit dem (E-) Auto? Die Stadt will ein Mobilitätskonzept aufstellen, um den Verler Verkehr in die richtigen Bahnen lenken zu können. 150.000 Euro werden dafür in diesem Jahr bereitgestellt.