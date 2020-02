Die Verlegung der Leerrohre soll im Verler Innenstadtbereich Ende April und in Verl-West Anfang Juli abgeschlossen werden. In den Ortsteilen Sürenheide und in Bornholte seien die Arbeiten bereits beendet. Ausgenommen ist die Bergstraße, weil dort laut Meißner erst Mitte Februar der Straßenausbau startet . In diesem Zuge werden dann auch die Leerrohre fürs Glasfaser verlegt.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll die Verlegung in Kaunitz im Laufe dieses Monats erledigt sein. Für Sende stecke man noch in der Planungsphase. Trotzdem sollen auch diese Arbeiten bis zum Sommer abgehakt sein.

In die Leerrohre werden im Anschluss die Glasfaserkabel eingeblasen. Wie Beigeordneter Thorsten Herbst betonte, sei die Verlegung dann aber noch nicht erledigt. Die Glasfaserkabel müssen noch an die Häuser angeschlossen werden.