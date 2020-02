Von Andreas Berenbrinker

Seit 25 Jahren gehört Busche der Feuerwehr nun schon an, dafür erhielt er aus den Händen von Bürgermeister Michael Esken das Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Silber. Außerdem legte Marcel Busche schon zum 25. Mal den Leistungsnachweis ab. Der Kaunitzer bedankte sich bei allen Kameraden für die Unterstützung, den großen Zusammenhalt und die große Ausbildungsbereitschaft.

Für ihre Leistungsnachweise ausgezeichnet wurden ebenfalls Pierre Jakob und Nico Müller (erste Teilnahme), Markus Eichner (dritte Teilnahme) sowie Florian Apelmeier (15. Teilnahme). Außerdem gab es im Löschzug folgende Beförderungen: Feuerwehrmann: Yves Katthöfer, Niko Müller, Oberfeuerwehrmann: Markus Eichner, Florian Grellert, Heinz Koch, Philipp Steinbeck, Unterbrandmeister: Andrzej Koniuszek, Oberbrandmeister: Michael Schubert, Hauptbrandmeister: Robin Thiesbrummel, Brandinspektor: Nino Costantino. Unter dem Applaus der anwesenden Kameraden wurden Wolfgang Apelmeier, Peter Hunke und Reinhard Rodemann in die Ehrenabteilung verabschiedet.

Offene Türen am 29. März

In seiner Ansprache ging Bürgermeister Michael Esken nochmals kurz auf die Feuerwehrschule des Kreises Gütersloh ein, die möglicherweise in Verl entstehen soll. Entgegen seiner Aussage während der Generalversammlung des Verler Löschzuges am vorletzten Wochenende, dass er sich mit der Idee an den Kreis gewandt habe („Wir wollen hier etwas Druck ausüben“), sagte Esken in Kaunitz, dass der Kreis Gütersloh auf die Stadt Verl zugegangen sei und um Hilfe gebeten habe.

Der Bürgermeister bekräftigte, dass das Bevölkerungsschutzzentrum in der Nähe der Autobahnabfahrt in Gütersloh-Spexard gebaut werden würde. Es kämen nur Grundstücke im Verler Westen oder in Sürenheide in Frage, die bereits der Stadt Verl gehören. Einen genauen Standort wollte Esken auch in Kaunitz nicht nennen, um die neutrale Betrachtung des Kreises Gütersloh nicht zu gefährden. Einen Bau in der Nähe der Pausheide schloss Esken kategorisch aus, auch weil es hier in den nächsten Jahrzehnten keine Autobahnabfahrt geben würde.

Notieren sollten sich alle Interessierten den Sonntag, 29. März. Dann wird das neue Feuerwehrgerätehaus in Kaunitz offiziell eingeweiht und der Löschzug lädt zu einem Tag der offenen Tür.