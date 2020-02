Von Andreas Berenbrinker

Seit Anfang des Jahres wird geprobt

Seit Anfang des Jahres proben die Laiendarsteller der Kolpingsfamilie am Stück „Die etwas wilde Hochzeitsnacht“ und freuen sich auf die Premiere am Samstag, 7. März. Die Komödie in drei Akten von Bernd Kietzke wurde von Hedwig Lükewille ausgesucht. „Das Stück ist lustig und voller Humor und passt auch zur Anzahl unserer Schauspieler auf der Bühne“, so die Gesamtleiterin.

Brautleute werden von Nicole Aschhoff und Simon Jacobi gespielt

Die Brautleute in der Komödie werden von Nicole Aschhoff und Simon Jacobi gespielt, sie geben die frisch vermählten Eheleute Eva von Dorn sowie Sebastian von Dorn, der nur „Basti“ genannt wird. Nach der Trauung freuen sie sich auf ihre gemeinsame Nacht. „Endlich allein, endlich nur noch wir“, sagen sie sich und schweben im siebten Himmel. Aber das Kolpingtheater wäre nicht das Kolpingtheater, wenn es bei dieser Hochzeitsnacht nicht viele Irrungen und Wirrungen geben würde und selbst ein Küsschen unter den Brautleuten nicht zustande kommt. Der stolze Bräutigam „Basti“ trägt seine Braut zwar noch über die Schwelle der Tür, aber das war es dann auch schon.

" „Wer hat schon jemals eine ganz normale Hochzeitsnacht erlebt?“ Hedwig Lükewille "

Die ganze Hochzeitsgesellschaft treibt sich im Hotelzimmer des glücklichen Paares herum, man überbietet sich in absurden Streitigkeiten und lässt das Ehepaar einfach nicht in Ruhe. Ihre Hochzeitsnacht hatten sich Eva und „Basti“ ganz anders vorgestellt! Die Nerven des jungen Glücks, aber auch der Braut- und Bräutigameltern sowie aller Anwesenden, werden auf harte Proben gestellt und liegen völlig blank. Auf die Spitze getrieben werden die absurden Szenen von der mannstollen Patentante Heidi Hitzig (sicherlich wieder umwerfend gut gespielt von Stefanie Sendermann) sowie den völlig überforderten Pfarrer Johann Selig, der von Niklas Merz verkörpert wird. „Aber wer hat schon jemals eine ganz normale Hochzeitsnacht erlebt?“, zwinkert Hedwig Lükewille mit den Augen.

Neun Veranstaltungen im März

Insgesamt neun Veranstaltungen wird es im März geben, das Stück wird in der Aula der ehemaligen Realschule aufgeführt. Das Bühnenbild ist schon fertig und selbstverständlich bildet ein Bett den Mittelpunkt. 199 Gäste finden in der Aula Platz. Eigentlich war die Theatergruppe davon ausgegangen, die Aula in diesem Jahr gar nicht mehr nutzen zu können, da die ehemalige Realschule im Zuge der Neugestaltung der Gesamtschule bekanntlich abgerissen oder zumindest überbaut werden soll. Aufgrund der Verzögerungen (diese Zeitung berichtete) können die Laiendarsteller die Aula doch nutzen.

Mitwirkende des Stückes sind: Nicole Aschhoff (Eva von Dorn), Simon Jacobi (Sebastian „Basti“ von Dorn), Hedwig Lükewille (Hannelore Ginger), Sebastian Hensler (Jochen Ginger), Ulrike Schönau (Gesinde von Dorn), Klaus Bockholt (Ruprecht von Dorn), Niklas Merz (Pfarrer Johann Selig), Raimund Diermann (Freddy Stecher), Stefanie Sendermann (Heidi Hitzig) und Hendrik Diermann (Hotelpage August).