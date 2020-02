Von Andreas Berenbrinker

Dies erklärte Bürgermeister Michael Esken während der Generalversammlung des Löschzuges. Auf dem Gelände des alten Gerätehauses wird bekanntlich ein Nahversorger der Lüning-Gruppe aus Rietberg („Elli-Markt“) entstehen. Frühere Planungen sahen vor, dass dafür auch ein Randstreifen an der Ostwestfalenhalle genutzt würde, nun rückt der „Elli-Markt“ aber Dank dem Zukauf einer Wiese noch etwas näher an den Kaunitzer Ortskern heran – das Gelände der Ostwestfalenhalle bleibt unberührt. Die Planung sieht vor, dass der Nahversorger noch im Jahr 2020 öffnet.

Die Stadt Verl tauscht das Grundstück an der Paderborner Straße mit dem Grundstück des heutigen Kaunitzer „Elli-Marktes“ an der Ecke Fürstenstraße/Erlenweg. Michael Esken betonte, dass noch nicht klar sei, was an dieser prominenten Stelle entstehen soll, nur einen Lebensmittelmarkt schloss er aus. „Gemeinsam mit den Bürgern wollen wir hier Ideen entwickeln“, so der Bürgermeister.

Weiterhin gab Esken bekannt, dass es nun eine Baugenehmigung für den Bau von 30 Wohnungen durch die Kommunale Haus und Wohnen GmbH an der Straße Zum Sennebach gebe und die Stadt auch am Köldingsweg Baufläche erweitert habe.