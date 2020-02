Ein Schwerpunkt im „UnVerlpackt“-Laden liegt auf Müslis und Cerealien. Tatjana Bergen-Dobrzykowski füllt sich ihr Libelingsmüsli ins Glas ab und kann es so mit nach Hause nehmen. Wie lange es noch haltbar ist, steht an den großen Behältern. Foto: Dunja Delker

Von Dunja Delker

Verl-Sürenheide (WB). Zum Zähneputzen muss es nicht die Pasta aus der Plastiktube sein. Tabletten und Pulver zum Selbstabfüllen eignen sich ebenso gut wie die Paste im Glas mit Holzdeckel. All diese Alternativen gibt es im neuen „UnVerlpackt“-Laden in Sürenheide, der am Donnerstag eröffnet hat. Ein Rundgang:

So einfach geht’s: Behälter leer wiegen, befüllen und den Inhalt nach dem abschließenden Wiegen bezahlen. So einfach geht’s: Behälter leer wiegen, befüllen und den Inhalt nach dem abschließenden Wiegen bezahlen.

Milch und Joghurt im Glas gibt’s in fast jedem Supermarkt – auch bei Tatjana Bergen-Dobrzykowski im „UnVerlpackt“. Schwierig wird’s aber bei Frischkäse, und der steht auch in Sürenheide im Glas im Kühlregal, genau wie Sahne, Buttermilch, Creme fraiche und Kefir. „Alle Produkte in Bio-Qualität“, sagt die 36-Jährige. Genau wie frisches Obst und Gemüse, das sie alles von ihren Großhändler aus Bielefeld bezieht. Im Oberzen­trum gibt es den Unverpackt-Laden „Losgelöst“. Dessen Inhaber gibt der Verlerin wertvolle Tipps und Anregungen. Viele Informationen über plastikfreies Leben hat sich die Bürokauffrau selbst angelesen. Für gesunde Ernährung hat die zweifache Mutter ohnehin ein Faible – nicht erst, seitdem sie Rücksicht auf die Lebensmittel-Unverträglichkeiten ihrer Tochter nehmen muss.

150 Plastikflaschen werden gespart

„Früher gab es eine Seife für alles: fürs Baden für die ganze Familie, für die Haare, fürs Wäsche Waschen und Putzen“, sagt Ehemann Christian Dobrzykowski. Er hat sich um die Spender gekümmert, an denen Shampoo, Seife, Putz-, Spül- und Waschmittel – teils auch als Konzentrat – selbst abgezapft werden können. „Ein Spender Geschirrspülmittel ersetzt beispielsweise 150 Plastikflaschen“, sagt er.

Wer nicht auf Seife mit persönlicher (Duft-)Note verzichten möchte, kann bei den Seifenstücken für Haut und Haar zugreifen. Neben Zahnpasta oder -pulver und Bambusbürsten in verschiedenen Größen stehen Deosticks in Papp-Verpackung oder als Creme im Glas, Abschminkpads aus Baumwolle, Gesichts- oder Körpercreme im Glas mit Holzdeckel sowie Zahnseide aus Mais. Gelatinefreie Gummibärchen können Kunden ebenso in eigene Behälter füllen wie (zuckerfreie) Schokolade, Salzgebäck oder Nüsse und Mandeln. Das Gewürzregal reicht von A wie Anis bis Z wie Zimt, auch loses Back- und Vanillepulver sind dabei. Nudeln gibt es ebenso unverpackt wie Getreide (zum selbst Mahlen), Kaffeebohnen und Tee. Sogar Sojasauce und Öle stehen zum Abfüllen bereit. Wer keinen Behälter dabei hat, kauft sich eine Blechdose, Glasflasche oder Bienenwachstücher.

Bei Familie Dobrzykowski hat sich der (Plastik-) Müll durch diese Lebensweise erheblich reduziert. Dabei macht die „UnVerlpackt“-Inhaberin auch keinen Hehl daraus, dass der Einkauf bei ihr etwas teurer ist: „Mein Geschäft ist kein Discounter. Für diese Lebensweise muss man sich bewusst entscheiden. Gesundes Essen und eine intakte Umwelt sollten uns das Geld aber wert sein“, sagt sie und hat festgestellt: „Wer seine Nüsse oder Nudeln selbst abfüllt und genießt, verschwendet nicht so viele Lebensmittel.“

Öffnungszeiten

Der „UnVerlpackt“-Laden hat montags bis freitags von 9 bis 13 sowie 14 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Mittelfristig ist geplant, auch einen Mittagstisch anzubieten. Die Homepage wird bald freigeschaltet.