Zehn Jahre Stadt Verl: Die Hälfte davon haben Sie aus der Distanz als Bürgermeister der Stadt Hemer auf Ihre Heimat geblickt, fünf Jahre haben Sie live als Bürgermeister mitgestaltet. Was hat sich getan?

Michael Esken: Aus der Distanz bekommt man natürlich weniger mit. Aber vor Ort als Bürgermeister habe ich Verl sofort als sehr dynamische Stadt wahrgenommen, in der sich vieles bewegt hat, in der sich aber mit Rat und Verwaltung sowie mit den Bürgerinnen und Bürgern und den örtlichen Unternehmen auch weiterhin viel bewegen lässt. Ich versuche es einmal stichwortartig und trotzdem fehlt sicher noch etwas: Wertschätzung des Ehrenamtes mit der Verleihung einer Ehrennadel, Wertschätzung der Sportlerinnen und Sportler mit einer entsprechenden Ehrung, Breitbandausbau und Wirtschaftsförderung, Neubau Bau- und Wertstoffhof, Modernisierung und Digitalisierung der Schulen, Feuerwehrgerätehaus Kaunitz, Entscheidungen zum Hallenbad und zur Gesamtschule, zum Behindertenwohnheim in der Stadtmitte und zur Seniorenarbeit, Förderung der Ortsteile, Ausbau des Veranstaltungsprogramms zum Beispiel mit den Literaturtagen, Sommerkino und Freibadparty, Attraktivitätssteigerung beim „Verler Leben“, Frühstücksmeile im Stadtzentrum, Hundeschwimmen, die Weihnachtsbeleuchtung und vieles, vieles mehr. Auch die Bereitstellung und Entwicklung von neuem Wohnraum gehört dazu, und zwar in einer Größe, wie sie sehr, sehr lange nicht mehr stattgefunden hat. Und schließlich wurde das ganz lange Thema Bürmsche Wiese abgeschlossen.

Als Bürgermeister kommt man auch viel rum. Wenn Sie sich vorstellen und der Name „Verl“ Ihrem Gegenüber nicht auf Anhieb etwas sagt: Wie erklären Sie, was Ihre Heimatstadt ausmacht?

Michael Esken: Verl ist ungefähr die Seitenhalbierende der Hypotenuse im Dreieck Paderborn, Bielefeld und Gütersloh. Im Ernst: Verl ist eine moderne, nach vorne schauende Stadt, die es auf besondere Weise schafft, trotz aller Investitionen in die Zukunft die Tradition und das Brauchtum zu leben. Sie ist wirtschaftsstark mit einer verkehrsgünstigen Lage in Ostwestfalen-Lippe, die das Herz am rechten Fleck hat. Denn die Menschen leben gerne hier und bringen sich vielfältig und mit großem Engagement ein, insbesondere in der Vereinswelt vom Schützenverein bis zum Geflügelzuchtverein ... und wir haben eine tolle Sportgemeinschaft.

Wie feiert Verl den runden Geburtstag?

Michael Esken: Das Wochenende 9. und 10. Mai wird ganz im Zeichen des runden Geburtstags stehen. Am Samstag dürfen sich alle Kinder darauf freuen, die Maus live zu erleben, und am Abend gibt es ein Open-Air-Konzert der Westfalia Big Band. Am Sonntag verwandelt sich die Ortsdurchfahrt dann wieder in eine lange Frühstückstafel mit einem vielfältigen Rahmenprogramm. Es wird also bunt.

Wenn Sie sich wünschen dürften, wie sich Verl in den nächsten zehn Jahren entwickelt, welche drei Dinge würden ganz oben auf der Liste stehen?

Michael Esken: Dass unsere Wirtschaftskraft stark bleibt, damit wir Verl gemeinsam weiterentwickeln und gestalten können. Dazu gehört die Schaffung von günstigem Wohnraum für die jungen Familien, eine attraktive Schullandschaft mit starken Schulen und dass wir gewappnet sind für eine Landesgartenschau 2029.