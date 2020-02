Am alten Feuerwehrgerätehaus in Kaunitz wurden neun schützenswerte Hainbuchen gefällt. Nebenan auf dem Parkplatz der Ostwestfalenhalle werden in dieser Woche hingegen 50 Bäume zur optischen und ökologischen Aufwertung gepflanzt. Foto: Dunja Delker

Von Dunja Delker

Verl-Kaunitz (WB). Am Dienstag Morgen hat sich Bürgermeister Michael Esken noch über die Pflanzung neuer Bäume an der Ostwestfalenhalle gefreut, einige Stunden später wurde diese schon wieder getrübt: Am alten Feuerwehrgerätehaus in Kaunitz sind unerlaubterweise neun Bäume gefällt worden.

Wie berichtet, will die Rietberger Lüning-Gruppe auf der Fläche des ehemaligen Kaunitzer Gerätehauses neben der Ostwestfalenhalle einen neuen Elli-Markt bauen. Das jetzige Gebäude an der Fürstenstraße soll nach der Neueröffnung abgerissen und die Fläche mit Beteiligung der Bürger überplant werden.

Die Fällung ist illegal

Mit Blick auf den Abriss des alten Feuerwehrgerätehauses in der kommenden Woche hat das Abbruchunternehmen in den vergangenen Tagen Hecken und Bäume beseitigt. Das war laut Thorsten Herbst, Beigeordneter der Stadt Verl, zum Teil auch in Ordnung. Nicht in Ordnung war, dass entlang der Paderborner Straße auch neun Hainbuchen gefällt worden sind. Deren Erhalt sei sogar im Bebauungsplan festgeschrieben worden, so dass die Fällung illegal ist.

„Die Abholzung geschah entgegen der expliziten Anweisung des von Lüning beauftragten Architekten, diese Bäume bestehen zu lassen“, erklärt Lüning-Geschäftsführer Philipp Rieländer auf Anfrage. „Der Hintergrund hierfür waren vermutlich Lücken in der Informationskette auf Seiten des Abbruchunternehmers.“ Dieser habe bereits zugesagt, vollumfänglich für den Ersatz der vorgesehenen Bäume aufzukommen. Darüber hinaus sag Rieländer der Stadt Verl volle Kooperation bei der Wiedergutmachung des entstandenen Schadens zu: „Das Bestehenbleiben der Bäume war fester Bestandteil der Standortplanung. Ein Wegfall bringt für uns keinerlei Vorteile“, erklärt er. Lüning bedauere den Vorfall zutiefst und sorge dafür, dass neue Bäume gepflanzt werden und der entstandene Schaden wieder gut gemacht werde.

Wie Thorsten Herbst erklärt, sei der Kaufvertrag zwar schon unterschrieben, die 5680 Quadratmeter große Fläche aber noch im Besitz der Stadt. Deswegen werde sie Strafanzeige wegen Sachbeschädigung stellen. Über den Schadensersatz müsse darüber hinaus noch gesprochen werden.

Ähnliche Verler Fälle

Ein ähnlicher Fall ist erst vor wenigen Tagen abgeschlossen worden, indem der Bauhof am Camping-Kaufhaus neue Nadelbäume gepflanzt hat. Hier hatte die Stadt ebenfalls Strafanzeige gestellt, weil im Zuge des Neubaus an der Waldstraße in Sürenheide mehr als 100 Bäume gefällt worden waren (wir berichteten mehrfach).

Im Zuge des Lidl-Neubaus am Westring waren im vergangenen Sommer zehn Bäume gefällt worden. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz darf das zum Schutz nistender Vögel allerdings nur von Oktober bis Februar passieren. Als Ausgleich sollten am Neubau zehn Nistkästen angebracht werden.

Genehmigt und geplant ist hingegen die Rohdung von knapp 30 Bäumen an der Österwieher Straße seit Anfang dieser Woche. Das ist mit Blick auf den Neubau des Gebäudes für das Deutsche Rote Kreuz notwendig.