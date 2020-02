Verl (du). Um Punkt 12.11 Uhr waren es am Donnerstag nicht Politik und Verwaltung, die im Rathaus den Ton angaben. Für 111 Minuten war das Gebäude fest in Frauenhand. Da schlüpfte Bürgermeister Michael Esken in seinen nagelneuen knallbunten Anzug (gepaart mit grasgrünen Schuhen in Krokoleder-Optik) und Beigeordneter Heribert Schönauer kassierte Bützchen und rote Herzen.

Weiberkarneval im Verler Rathaus Fotostrecke

Foto: Dunja Delker

Es war zwar erst der zweite Weiberkarneval im Rathaussaal, doch er ist auf dem besten Wege, zur Tradition zu werden. Im vergangenen Jahr musste das närrische Treiben bei Sekt und Schlager bekanntlich wegen der Bauarbeiten pausieren. Doch jetzt stürmten mehr als 100 Frauen das Rathaus. Viele von ihnen hatten den von der Stadt eingesetzten Shuttle-Service genutzt und freuten sich, dass der Bus sie nach der Sause weiter nach Rietberg brachte. So wie die Damentruppe um Annegret Schneider, die seit Jahren Altweiber in Rietberg (dieses Mal als Zirkusdirektor) und im Sommer auf dem Sauerländer-Schlagerfestival feiert. Oder die Piraten um Sürenheides Schützenkönigin Katy Schumacher (genannt „Samba Olé“), die Mädelsrunde in Ahoi-Brausekleid, die Pantomime Marion Beilmann und Doris Reinartz sowie Doris Feuerborn und Karin Wystron, die mit ihren bunten Anzügen (fast) im Partnerlook mit dem Bürgermeister waren. Ihm sprachen sie dann auch – wie so viele Verler Weiber – ein dickes Dankeschön aus: „Toll, dass wir hier feiern dürfen und es der Chef uns im Rathaussaal so schön macht.“