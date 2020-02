Von Dunja Delker

Verl (WB). Wenn Erna aus Verl die Bühne betritt, tobt spätestens nach der ersten Pointe der Saal. So war es auch wieder am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag, als die Katholische Frauengemeinschaft (Kfd) Verl im Pfarrzentrum mit jeweils knapp 150 Gästen die Karnevals-Rakete steigen ließ.

Karneval der Kfd Verl Fotostrecke

Foto: Dunja Delker

Erna alias Erika Peitz gehört zur Verler Kfd-Sitzung wie die Schunkelmusik. Und so war das Publikum im Pfarrzentrum wieder mehr als amüsiert von den Geschichten aus Ernas Eheleben mit ihrem Mann Bernd. Da gehört es auch dazu, dass die Gäste durchs Schlüsselloch ins Schlafzimmer gucken und erfahren, dass in der Beziehung zu Bernd nichts mehr brennt – außer das Sodbrennen. Und sie erfahren, dass sich Erna von ihren Bernd auch schon mal anhören muss, dass aus ihrer Wespentaille eine Hummelhüfte geworden sei und er ihr „lieber Augenringe als gar keinen Schmuck“ gönnt.

Ums Thema Beziehung drehte es sich auch bei Christel Wittenbrink und Christiane Willinghöfer am Frühstückstisch. Letztere stellte ihr schauspielerisches Können auch in der Playback-Version des Märchens Rumpelstilzchen unter Beweis. Herrlich, wie sie zum Text vom Tonband die richtige Mimik und Gestik abspulte und als enttarntes Rumpelstilzchen Grimassen zog.

Es wurde fleißig geschunkelt

Geschunkelt wurde fleißig in den voll besetzten Reihen, getanzt wurde auf der Bühne: Zur Eröffnung sorgte die Stukenbrocker Tanzgarde der TG Sende für Karnevalsstimmung, zwischendurch schwangen die Kfd-Vorstandsfrauen unter der Leitung von Maria Stroth den Besen. Den Abschluss gestalteten die Oilcreek Line-Dancer aus Sürenheide mit einem Tanz im Western-Style.

Den Ton gaben bei den Kfd-Sitzungen unter dem Motto „Ölbachstrand in Weiberhand“, zu deren zweiter Auflage am Donnerstag auch Herren zugelassen waren, zwei Männer an: Heiner Stroth kümmerte sich in altbewährter Weise um die Technik und Discjockey Antonius Meyer sang beim ein oder anderen Schlager auch selbst lauthals mit.

Und ausgerechnet beim Sketch „Die Beichthotline“ hatte Pfarrer Karl-Josef Auris seinen Platz in der ersten Reihe geräumt. Macht aber nichts: Beim nächsten Anruf im Pfarrbüro wird er schon zu Ohren bekommen, was Hiltrud Schneider und Bernadette Gebauer aufs Band gesprochen haben.