Von Uwe Caspar

Karneval der Kfd Kaunitz Fotostrecke

Foto: Uwe Caspar

Die diesjährige Karnevalsession der Kfd-Frauen steht ganz im Zeichen des runden Leders – „Jecke Karnevalsmannschaft“ heißt das Motto. Unter den Klängen von „Fußball ist unser Leben, die Bühne unsere Welt“ marschieren zwei Teams ein, wobei natürlich nicht die realen Truppen zum närrischen Treiben angetreten sind: Der FC Sürenheide in weißen Trikots und der SC Verl in schwarzen – alles Frauen.

Drei Stunden Programm, drei Stunden lang Lachen und Feiern. Superstimmung im Saal, kein Stuhl ist mehr frei. „Zusammen mit den Helfern dürften heute so um die 130 Leute anwesend sein“, schätzt die zum Kfd-Vorstand zählende Hedwig Stickling. Die im Kickerdress moderierende Katy Schumacher stellt sich dann – in Anspielung auf Verls Coach Rino Capretti und Bundestrainer Löw – als „Jogi Capretti“ vor.

Bevor Markus Korsus in die Bütt klettert, stärkt er sich mit Kaffee und Mokkakuchen. Der Pfarrer erklärt dazu: „Ich muss meinen Blutdruck steigern, damit ich das durchhalte.“ Sein Sketch „Max, die Kirchenmaus“ – das Kostüm passt sich seiner Rolle nahtlos an – erheitert das Auditorium. Vor allem jene amüsante Szene, als das beschwipste Mäuschen in der Sakristei die Reste einer umgefallenen Flasche mit Wein vom Boden aufgeleckt hat und danach zwei Wochen „schrecklich krank“ ist.

Durchschnittsalter um die 60

Danach folgen die tollen Auftritte der Theatergruppe – für Katy Schumacher „wichtigster Bestandteil“ des Power-Programms. Vorher aber feiert der Kinderchor der St.-Georg-Schule mit dem Titel „Wer hat die Kokosnuss geklaut“ eine gelungene Premiere. Bereits die Nummer „Bauer und Tochter“ mit Gabi Rafalski, Jasmin und Noemi Buschmann („Wir ham den Kuhstall überlebt“) ist mit Gags gespickt. So nennt die freche Tochter die von ihrer Mutti gern gelesene Apotheken-Rundschau die „Bravo für Rentner“. Die sitzen an den Tischen – das Durchschnittsalter dürfte um die 60 betragen –, schunkeln und singen kräftig in der Pausen. DJ Wolfgang „Brösel“ Schubert hat Schlager aus den 50er- und 60-Jahren aufgelegt. So wie „Lustig ist das Zigeunerleben“, „Mein Hut hat drei Ecken“ oder „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“. Das kommt bei den Oldies super an. Sämtliche Aufführungen sind spitze, doch eine Parodie ragt auch ohne Worte heraus: In „Kino“ glänzen die fünf Darsteller ausschließlich mit ihrer Mimik. Wirklich großes Kino! Und beim darauffolgenden Sketch „Toilettendame“ stellt Bärbel Michael zu Recht fest: „Ich habe einen beschissenen Beruf.“ Das wird sie auch bei der Wiederholung des Events an diesem Samstag sagen – dann vor einem weitaus jüngeren Publikum.