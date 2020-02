Im neuen Werk III am Hüttenbrink im benachbarten Spexard werden derzeit die Maschinen aufgebaut. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Mitarbeiter aus Werk I umziehen. Foto: Dunja Delker

Von Dunja Delker

Verl-Sürenheide (WB). Noch in diesem Jahr sollen die ersten Mitarbeiter aus dem Nobilia-Stammwerk I in Sürenheide an den neuen Standort auf der anderen Seite der Autobahn 2 umziehen. Das sagte Dr. Lars Bopf, Vorsitzender der Nobilia-Geschäftsführung, am Freitag bei der Bilanzpressekonferenz für 2019.

Derzeit baue die Verler Firma Hüttenhölscher im Gewerbegebiet Hüttenbrink im benachbarten Spexard die Maschinen und Anlagen auf. 80 Mitarbeiter werden etwa Ende des Jahres hier ihre Arbeit aufnehmen. Im Einsatz ist Hüttenhölscher derzeit auch in Saarlouis (Werk V), wo schon jetzt 30 Nobilianer arbeiten. „Die Anzahl der Beschäftigten soll an beiden neuen Standorten sukzessive gesteigert werden“, sagte Dr. Oliver Streit von der Geschäftsführung.

Am Gütersloher Hüttenbrink werden die Teile gefertigt, die nicht zwingend für den Fertigungsprozess in Werk I benötigt werden. Sprich, der Stammsitz soll entlastet werden. Ähnlich eng ist es auch in Kaunitz (Werk II). „Nobilia hat nach wie vor Interesse an einer Erweiterung“, sagte Dr. Lars Bopf, bat aber um Verständnis dafür, dass er mit Blick auf Grundstücksverhandlungen keine Details nennen möchte.

Mehr Nachchaltigkeit

75 Jahre nach seiner Gründung setzt Nobilia zunehmend auf Nachhaltigkeit. In den Werken in Sürenheide und Kaunitz erstellt jeder Fertigungsbereich einen wöchentlichen Energiebericht mit dem Ziel, den Verbrauch zu senken. Am Hüttenbrink wird – genau wie in Saarlouis – eine Biomasse-Heizanlage installiert. Auch der Fuhrpark (220 Zugmaschinen und mehr als 800 Auflieger) wurde komplett auf Abgasnorm Euro 6 umgestellt.

Nobilia hat im vergangenen Jahr auch an den beiden vorhandenen Standorten ordentlich investiert, um die Produktionsmenge weiter zu steigern. Die jeweils rund 1000 Mitarbeiter in Sürenheide und Kaunitz haben 2019 etwa 260.000 Schränke mehr hergestellt. Etwa 7,53 Millionen Schränke und mehr als 1,7 Millionen Arbeitsplatten sind von Verl aus in die ganze Welt geliefert worden. Das sind täglich mehr als 3400 Küchen.

Von den 3738 Mitarbeitern (142 mehr als im Vorjahr) sind 123 Auszubildende. Für sie hat Nobilia im Sommer 2019 in Sürenheide ein neues, 2000 Quadratmeter großes Ausbildungszentrum eröffnet.

75-jähriges Bestehen

In diesem Jahr wird der Verler Küchenhersteller 75 Jahre alt. Das soll laut Bopf unter anderem mit einem Familienfest für die Mitarbeiter gefeiert werden. Details wollte er aber noch nicht verraten: „Das soll ja eine Überraschung werden.“