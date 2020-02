Von Andreas Berenbrinker

Die Halle der St.-Hubertus-Schützengilde wurde 1898 gebaut und 1988 zuletzt renoviert. Insbesondere durch den dunklen Boden wirkte die Schützenhalle zuletzt sehr dunkel, dadurch auch beengt und ungemütlich. Was eine Renovierung jetzt aber auch notwendig machte waren Sicherheitsbedenken. „Das Holz war teilweise sehr morsch, der Boden senkte sich an einigen Stellen ab“, sagt Rolf Lükewille, der die Renovierungsarbeiten zusammen mit seinem Schützenbruder Harald Honnerlage koordinierte. Dadurch entstanden gefährliche Stolperfallen.

10.000 Nägel aus dem alten Holzboden geholt

Der alte Holzboden wurde nun komplett entfernt. „Besonders das Herauslösen von bestimmt 10.000 Nägeln war sehr anstrengend“, so Lükewille. Einen Schatz habe man unter dem alten Gebälk nicht gefunden. „Nur ein paar Pommesgabeln und eine leere Schachtel Zigaretten, die mal vier D-Mark gekostet hat“, lacht Rolf Lükewille. Ersetzt wurde der alte Boden durch helle Rauspund-Bretter aus Kieferholz. Allein der neue Boden lässt die Schützenhalle viel freundlicher und einladender erscheinen. Im Zuge dieser Arbeiten erneuerten bis zu 30 fleißige Gildeschützen an nur fünf Arbeitstagen auch die Säulen, die mit ihrer geriffelten Holzummantelung doch arg nostalgisch wirkten. „Die standen ja fast schon unter Denkmalschutz“, grinst Harald Honnerlage. Die Säulen wurden ebenfalls mit Kieferholz umhüllt, das noch in der Gilde-“Schmuckfarbe“ Bordeauxrot gestrichen werden soll. Außerdem wurde ein früheres Podest für das Stuhllager ebenerdig gestaltet und bald soll auch die kleine Bühne erneuert werden. Der als Blumenkasten gedachte Rand wird entfernt, „da sich hier immer wieder viel Müll ansammelte“, so Honnerlage. Stattdessen wird ein neues Geländer gebaut, das sich aber abklappen lassen wird. „So ist es auch zukünftig möglich, in der Halle Fußballspiele zu schauen, ohne dass Streben den Blick stören.“

Kosten im äußerst günstigen vierstelligen Rahmen

Besonders stolz sind Rolf Lükewille und Harald Honnerlage, dass der Umbau in kompletter Gilde-Eigenregie geleistet wurde und sich die Kosten im äußerst günstigen vierstelligen Rahmen halten werden. Und obwohl die engagierten Schützen die Arbeit teilweise nach Feierabend in ihrer Freizeit erledigten, waren die Arbeiten innerhalb von nicht einmal einer Woche erledigt. Als Belohnung gab es jeden Abend ein leckeres Essen, das von Gabi Kammertöns zubereitet wurde.

Mit der Renovierung möchte die Gilde sicherstellen, dass ihre Halle für Mieter weiterhin attraktiv und sicher bleibt. Neben dem eigenem Schützenfest und dem der Bürgerschützen finden in der Halle Feierlichkeiten aller Art, Vereinsveranstaltungen oder Trödelmärkte statt.

Planungen für Neubau laufen auf Hochtouren

Auch wenn die alte Schützenhalle nun viel einladender wirkt, sehnen die Gildeschützen dem Neubau der neuen Halle entgegen. Die Planungen dazu laufen laut Gilde zurzeit auf Hochtouren. Auf der Generalversammlung im Januar betonte der stellvertretende Brudermeister Michael Hauphoff, dass man sich gemeinsam mit der Stadt Verl auf einem gutem Weg befinde. Zugleich stellte Hauphoff aber heraus, dass mit dem Bau der neuen Halle frühestens in zwei Jahren begonnen werden kann. Die über 120 Jahre alte Halle wird abgerissen, sobald der Neubau steht.